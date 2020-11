Porsche Macan Ev Et Audi Q5 E Tron Arrivent En 2022

Texte: Carlos Moura

Date: 23 novembre 2020

Selon les plans du groupe Volkswagen, l’offre de véhicules électriques sera renforcée en 2022 avec le lancement des Porsche Macan EV et Audi Q5 e-tron.

Grâce à une présentation révélée par le site Web roumain automarket.ro, il est possible d’identifier certains des lancements prévus du groupe Volkswagen pour les années à venir.

L’une des nouveautés sera le lancement des versions électriques de l’Audi Q5 et de la Porsche Macan, qui permettront au constructeur allemand d’entrer dans de nouveaux segments de véhicules électriques.

Cette présentation indique que l’Audi Q5 e-tron et la Porsche Macan EV devraient arriver sur le marché en 2022, ainsi que le Volkswagen ID Buzz Van, qui se veut la version électrique moderne du classique «Pão de Forma».

Les nouveaux modèles d’Audi et de Porsche ciblent aujourd’hui l’un des segments les plus importants du marché automobile, les SUV. Le volume élevé des ventes de véhicules dans ce segment est une excellente opportunité pour Volkswagen, Audi et Porsche d’augmenter leur part de marché dans les véhicules électriques.

La présentation sur les activités futures du groupe Volkswagen donne un aperçu des tendances de l’industrie, qui impliquent un pari sur la réduction de la consommation et des émissions, ainsi qu’une augmentation de l’offre de véhicules électriques.

En revanche, les investissements dans les moteurs à combustion interne diminueront, tout comme le sport automobile.

