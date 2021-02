Porsche. L’impact environnemental des carburants synthétiques est comparable à celui des carburants électriques

Texte: Carlos Moura

L’impact environnemental des carburants synthétiques est comparable à celui des véhicules électriques. Le PDG de Porsche Motorsport, Frank Walliser, le dit. Ses déclarations promettent de susciter la controverse parmi les écologistes radicaux.

Porsche n’est pas le premier constructeur et ne sera pas le dernier à investir dans les carburants synthétiques pour prolonger la durée de vie des moteurs à combustion interne.

Audi est une autre marque qui a déjà manifesté son intérêt et investi dans les carburants synthétiques, tout comme McLaren, tandis que Mercedes-Benz fait déjà savoir qu’elle ne les considère pas comme une solution viable.

L’investissement de Porsche dans les carburants synthétiques a été annoncé par Frank Walliser, le PDG de Porsche Motorsport. Le fonctionnaire affirme que l’utilisation de ces carburants synthétiques permet aux voitures à essence actuelles de ne pas perdre de puissance (et peut même en gagner) et que leurs émissions sont meilleures que celles des carburants fossiles.

L’utilisation de carburant synthétique permet de réduire les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de particules.

Jusqu’à 85% de réduction des émissions de CO2

De plus, ils sont également plus simples, car ils ne contiennent que dix composés, au lieu des 40 composés de combustibles fossiles. Leur combustion est plus propre et ils émettent des sous-produits moins dangereux.

«À grande échelle, nous pouvons nous attendre à une réduction allant jusqu’à 85% des émissions de dioxyde de carbone», déclare Frank Walliser. «Si nous considérons une perspective du puits à la roue – où nous avons le transport de carburant et une chaîne d’approvisionnement – nous pouvons atteindre un excellent niveau d’efficacité. Dans une analyse du puits à la roue, on obtient une efficacité similaire à celle d’une voiture électrique », souligne le PDG de Porsche Motorsport.

Porsche n’est pas seule dans ce projet, comptant sur la collaboration de partenaires tels que Siemens Energy, Enel, AME et ENAP pour construire l’usine au Chili qui produira ce nouveau carburant synthétique. L’usine devrait commencer à fonctionner en 2022 et devrait produire 55 millions de litres de carburant au cours des deux premières années, avec une augmentation prévue à l’avenir.

