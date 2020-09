Porsche. Les meilleures versions des 718 Cayman et Boxster ont déjà PDK

De série, avec une transmission manuelle à six rapports, les versions haut de gamme des Porsche 718 Cayman et Boxster peuvent désormais également compter sur la célèbre solution à double embrayage automatique PDK. Et avec des gains de performances, il garantit la marque Zuffenhausen.

Jusqu’à présent disponibles uniquement en transmission manuelle, les Porsche 718 Cayman GT4, 718 Boxster Spyder et 718 Boxster / Cayman GTS avec un moteur six cylindres de 4,0 litres gagnent ainsi un autre argument, qui, par exemple, dans le cas de la 718 Cayman GT4, garantit une capacité d’accélération de 0 à 100 km / h en seulement 3,7 secondes.

Porsche 718 Boxster GTS 4.0

Dans le cas du Boxster et du Cayman GTS 4.0, l’accélération de 0 à 100 km / h l’a également rendu nettement plus rapide, bien qu’une milliseconde de seconde plus lente que le Cayman GT4 – 3,8 secondes. Avec boîte manuelle, ces deux derniers modèles ont atteint 100 km / h en 4,3 secondes.

D’ailleurs, dans le cas spécifique du PDK appliqué à ces modèles, Porsche révèle qu’il a une septième vitesse plus courte que dans cette même transmission appliquée aux autres versions 718. Depuis, en plus de ce changement, il y a aussi une augmentation de 10,8 Nm, au couple maximal.

Porsche 718 Boxster GTS 4.0

En plus de ces améliorations, la marque allemande parle également d’améliorations de la conduite, à savoir, à travers une mise à jour du différentiel autobloquant mécanique, fonctionnant, désormais, avec des valeurs de verrouillage plus élevées. Ce qui finit par se traduire par des gains d’adhérence 30% plus élevés en traction, ainsi que 37% de plus, en dépassement, contre les 22 et 27% précédents, avec la transmission manuelle.

Outre ces avantages mécaniques, la famille Porsche 718 bénéficie également, pour 2021, d’une série d’autres améliorations, à commencer par le remplacement des revêtements en Alcantara, par le matériau basé sur les revêtements des sièges de compétition Race-Tex. Ajouté à la disponibilité de la couleur Pitão Verde dans les modèles GT, 718 Cayman et 718 Spyder. Ce dernier, qui peut également inclure des jantes de 20 pouces en or, quelque chose jusqu’à présent uniquement disponible sur la 718 Cayman GT4.

Porsche 718 Cayman GT4

A savoir, seuls les prix de ces versions haut de gamme de la gamme Porsche 718 Cayman et Boxster, avec transmission automatique Doppelkupplung, ou PDK.

