Porsche. Le détenteur du record Panamera se renouvelle avec de nouveaux PHEV et Turbo S de 620 ch

Un peu plus de quatre ans après la présentation, Porsche vient d’annoncer la mise à jour de mi-vie de l’actuelle Porsche Panamera de deuxième génération. Lequel, même avec quelques touches de design et de technologie, a dans la nouvelle version Turbo S de 620 ch, l’une de ses principales nouveautés. Mais ce n’est pas le seul!

Présentée à l’été 2016, la deuxième génération de la Porsche Panamera reçoit désormais la mise à jour tant attendue à mi-vie. Et cela, couvrant les trois variantes sans distinction – Sedan, Sport Turismo et Executive -, préfère se cacher des regards indiscrets, la nouveauté la plus importante, ne laissant que quelques petites touches et changements en vue.

La Porsche Panamera désormais remaniée, dans les versions 4S E-Hybrid Executive, Turbo S et 4S E-Hybrid Sport Turismo

Ainsi, à commencer par l’extérieur, l’entretien de celles qui sont les lignes emblématiques de la marque Zuffenhausen, a ajouté, désormais, la valeur ajoutée d’un nouveau Pack SportDesign, qui devient standard. Et cela, dans le cas du Turbo, finit par se traduire par un nouveau pare-chocs avant avec des prises d’air plus grandes, en plus d’une nouvelle signature lumineuse spécifique.

La version GTS, quant à elle, propose de nouveaux feux arrière assombris, dont les nouvelles fonctionnalités font désormais partie de l’arrière, présents dans pratiquement tous les modèles de la marque, bande lumineuse LED horizontale et feux arrière LED. Tout cela, en plus des nouvelles roues 20 et 21 ″.

La Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo

Passage à l’intérieur de l’habitacle, le même principe, traduit par une rénovation très discrète, qui passe essentiellement par l’introduction d’un nouveau volant Sport avec pattes de vitesses intégrées, disponible sur la Panamera Turbo S, et auquel s’ajoute un généreux écran tactile 12,3 pouces avec navigation par satellite et hotspot Wi-Fi, système audio BOSE haut de gamme et sièges réglables électriquement.

A côté de ces arguments et déjà dans le domaine de la technologie, la présence, en standard, de l’entretien de voie et de la reconnaissance des panneaux de signalisation, tandis que des attributs tels que l’assistance au changement de voie, la vue panoramique, Porsche InnoDrive avec régulateur de vitesse adaptatif, assistance à la vision nocturne et affichage tête haute, apparaissent dans la liste des options.

La Porsche Panamera Sport Turismo

Un Turbo S… un autre nouveau PHEV

Cependant, bien plus succulentes, sont les nouveautés cachées sous le capot, grâce, bien sûr, à l’introduction d’une nouvelle version: Turbo S.qui, avec pour mission de remplacer le Turbo précédent, est livré avec un V8 4.0 Twin-Turbo pour délivrer 630 ch et 820 Nm de couple. Autrement dit, 80 ch et 50 Nm de plus que le prédécesseur.

Récemment reconnue comme le nouveau détenteur du tour le plus rapide, pour les modèles exécutifs, vers le tracé Nürburgring Nordschleife, la nouvelle Panamera Turbo S annonce une capacité d’accélération de 0 à 100 km / h en seulement 3,1 secondes, ainsi qu’une vitesse maximum fixé à 315 km / h. Ceci, avec une consommation moyenne comprise entre 11,1 et 10,7 l / 100 km et des émissions de CO2 pouvant varier entre 245 et 253 g / km de CO2.

La Porsche Panamera 4S E-Hybrid

Parallèlement à cette nouvelle version Turbo, une nouvelle variante hybride rechargeable, en plus de la Panamera 4 E-Hybrid existante de 462 ch (également en route, une Panamera Turbo S E-Hybrid de 680 ch…), appelée Panamera 4S E-Hybrid. Qui combine un V6 2.0 Twin-Turbo de 440 ch avec un moteur électrique, intégré directement dans la transmission automatique PDK à huit rapports, assurant une puissance supplémentaire de 136 ch.

En combinant les deux moteurs, le système parvient à proposer une puissance totale de 560 ch, avec un couple maximal de 750 Nm. Deux chiffres qui, à leur tour, assurent une accélération de 0 à 100 km / h en 3,7 secondes, en plus d’une vitesse de pointe de 298 km / h.

Intérieur de la Porsche Panamera 4S E-Hybrid

Utilisée exclusivement en mode électrique et n’utilisant que des batteries d’une capacité portée à 17,9 kWh, la Panamera 4S E-Hybrid promet une autonomie, sans émissions, d’environ 54 kilomètres.

Autres versions également avec des améliorations

En plus de ces deux nouvelles versions, des améliorations ont également été apportées aux variantes restantes déjà connues, à commencer par la GTS, animée par le V8 Twin Turbo susmentionné, qui débite désormais 480 ch (20 ch de plus qu’avant) et 620 Nm.

La Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo

La Panamera et la Panamera 4, quant à elles, affichent désormais le même V6 bi-turbo 2,9, annonçant 330 ch et 450 Nm, conservant essentiellement les mêmes performances.

Une meilleure expérience de conduite

Avec ces augmentations de puissance, la Panamera désormais rénovée annonce également une expérience de conduite plus immersive, dans ce cas, grâce également aux améliorations apportées au châssis et aux systèmes d’aide à la conduite. Tout, dans le but d’accentuer à la fois les sensations sportives et le confort à bord de la voiture.

La Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo

De plus, le Porsche Active Suspension Management (PASM) lui-même a été reformulé, visant à un fonctionnement plus confortable des suspensions, en même temps que le système électrique de stabilisation de la carrosserie, afin de garantir une moindre sensibilité aux transferts de masse.

Arrive en octobre

Les premières unités de la nouvelle Porsche Panamera sont désormais disponibles à la commande sur le marché national, mais elles ne devraient cependant arriver au Portugal qu’en octobre.

Quant aux prix, la mise à jour Porsche Panamera est disponible, chez nous, à partir de 120 930,00 euros, version RWD; 125 973,00 euros, la Panamera 4; 139 164,00 euros, l’exécutif; 132 574,00 euros, la Panamera 4 Sport Turismo; 138 589,00 euros, le 4S E-Hybrid; 189 531,00 euros, le GTS; et, enfin, 238 569,00 euros, le Turbo S.

