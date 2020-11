Porsche invisible. Porsche montre des créations jamais dévoilées

Créée par les designers de Style Porsche, mais jamais sortie auparavant, Porsche présente désormais un ensemble d’études de design, réalisées entre 2005 et 2019, qu’elle a baptisées «Porsche Unseen». Des vues qui auraient pu donner naissance à de nouveaux modèles de production en série, mais qui, pour une raison ou une autre, sont restées inconnues … jusqu’à aujourd’hui.

Traduite en un total de 15 propositions spectaculaires, mais qui ne sont jamais arrivées sur les routes quotidiennes, l’initiative «Porsche Unseen» vise donc à offrir ce que la marque allemande appelle «une immersion exclusive à travers ses processus de conception – de le premier projet au modèle prêt pour la production ».

«Les gens du monde entier aiment le design intemporel et innovant de nos voitures de sport», commente Oliver Blume, président de Porsche AG, affirmant que «des concepts visionnaires sont à la base de ce succès: ils offrent une gamme d’idées. sur le design Porsche de demain et associez notre forte tradition aux technologies pionnières du futur.

Egalement lancé en livre, par l’éditeur allemand Delius Klasing, le projet «Porsche Unseen», qui verra également une exposition, au Musée Porsche, en 2021, cherche, de cette manière, à montrer que tout commence par un croquis, qui est visualisé à l’étape suivante comme modèle 3D.

Cependant, dès qu’une idée devient plus développée, de petits modèles sont produits à l’échelle 1: 3, suivis de modèles à l’échelle 1: 1.

«Le monde virtuel est la première étape, mais nous devons expérimenter les modèles dans la réalité afin de comprendre quand une voiture est petite, grande ou étonnamment grande», déclare Michael Mauer, vice-président de Style Porsche.

Porsche 919 Street, un concept de 2019, qui était également une voiture de compétition, conçue pour être utilisée également au quotidien

«Porsche n’a intentionnellement qu’un seul studio de design – situé à proximité du studio de développement», se souvient le même orateur, expliquant qu’au lieu de créer des studios de design dans des villes éloignées d’Amérique du Nord et d’Asie, nos designers arrivent du monde entier à Porsche à Weissach, afin de créer les derniers modèles de voitures de sport et des vues sur la voiture au cœur de la marque. Plus de 120 designers, spécialistes de l’intérieur, de l’extérieur, des couleurs et des matériaux, fabricants de modèles, modeleurs et ingénieurs travaillent au Porsche Design Studio ».

De plus, le même Mauer souligne que «lorsqu’il s’agit de développer nos visions, il ne s’agit pas simplement d’amener chaque voiture sur la route. Au contraire, il s’agit plutôt de créer un espace créatif et une relation avec le futur ».

Dans ce processus de création et de développement, l’objectif le plus élevé, défend le constructeur, est de combiner l’ADN du design Porsche, avec le plus haut niveau d’ingénierie. Cette option garantit non seulement l’adéquation innovante des futurs modèles Porsche, mais fournit également «une référence évolutive à la riche histoire de Porsche», souligne le constructeur.

Porsche Vision Spyder 2019, encore une autre réinterprétation, dans ce cas, de la Porsche 550-1500 RS Spyder de 1954

De la compétition à l’environnement familial

À propos de certains des modèles maintenant sortis, Porsche montre trois exemples, à commencer par la Porsche 919 Street, un projet de 2017 sculpté à l’échelle 1: 1, développé sur la base d’une technologie utilisée dans la Porsche 919 Hybrid. Traduit non seulement en une monocoque en carbone, mais également en un système de propulsion hybride compétitif de 900 ch.

Grâce à cette option, la 919 Street promettait la même expérience de conduite passionnante que le modèle de compétition LMP1, accessible aux pilotes amateurs.

Également inspirée de la compétition, la Porsche Vision Spyder 2019, dont une sorte de show-car, évoque clairement la Porsche 550-1500 RS Spyder de 1954, avec son habitacle spartiate et puriste, la calandre caractéristique sur le moteur central, les graphismes rouges et les ailettes à l’arrière.

La Porsche Vision «Renndienst» de 2018, ou le familier que l’on ne s’attendrait jamais à voir sortir des brancards Style Porsche

Enfin, la Porsche Vision «Renndienst» de 2018, et dont une maquette à l’échelle 1: 1 a également été construite et qui, selon la marque Zuffenhausen, est une interprétation libre d’un concept spacieux pour la famille, capable de transporter jusqu’à six personnes.

Décrite par l’équipe qui l’a créée comme une «navette spatiale» futuriste aux proportions passionnantes », l’étude cherche à démontrer comment l’ADN du design Porsche peut être transféré vers un segment inconnu de la marque. Dans ce cas, avec le conducteur assis en position centrale, le système de propulsion entièrement électrique situé sous la carrosserie, et avec les autres passagers profitant «d’un espace généreux et inattendu combiné à l’expérience Porsche».

