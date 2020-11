Porsche invisible. Les modèles Porsche (malheureusement) jamais produits

15 modèles. Un total de 15 modèles que Porsche laisse enfin voir le jour. Des modèles qui sont en fait des projets qui ne sont jamais entrés en production, mais avec lesquels, maintenant, on peut aussi rêver.

La plupart sont des projets très ambitieux (et intéressants), dont les contraintes de la réalité ne leur ont pas permis de se matérialiser. Dans cette série dont le titre est «Porsche Unseen» – dans une traduction simpliste «Porsche jamais vue» – il y a quatre familles de projets: «Spin-offs», «Little rebels», «Hyper cars» et «What’s next?».

Apprenons à connaître chacun d’eux? Balayez les galeries d’images:

1. Retombées

Porsche 911 Safari (2012)

Inspirée de la Porsche 911 SC qui a remporté le rallye East African Safari en 1978, cette Porsche 911 Safari (gen.911) a été créée en 2012.

A sa base, outre la décoration évocatrice de l’original, cette version a également vu sa hauteur au sol augmenter et nombre de ses panneaux renforcés.

Porsche Macan Vision Safari (2012)

Encore une idée qui n’aurait pas dû rester dans le tiroir. Cette Porsche Macan Vision Safari a également été une source d’inspiration pour les réalisations de la marque en rallye. Corps à trois portes, passages de roues plus proéminents, arceau, pneus de dimensions XXL.

C’est ainsi que Porsche a créé l’un des Macan les plus intéressants de tous les temps. C’est dommage qu’il n’ait pas reçu le feu vert.

Porsche Boxster Bergspyder (2014)

Inspirée des Porsche 909 et 910 Bergspyder qui ont dominé le championnat d’Europe des rampes, cette Porsche Boxster (génération 981) est l’une des interprétations les plus dramatiques que nous ayons jamais vues du plus petit coupé de la marque allemande.

À l’instar de la Porsche 909 Bergspyder, cette Boxster mise également sur un faible poids: 384 kg de moins (!) Par rapport au Boxster d’origine. Résultat? Seulement 1130 kg de poids en ordre de marche. Animation de Bergspyder de ce siècle. XXI on retrouve le même moteur six cylindres de 3,8 litres que l’on connaît du Cayman GT4.

Porsche Le Mans Living Legend (2016)

Les couleurs, la décoration, bref, tous les éléments esthétiques ne laissent aucun doute.

Cette Porsche Le Mans Living Legend est un hommage à la Porsche 550. En bref, le premier modèle fermé, au départ de Stuttgart-Zuffenhausen en 1955, à destination des 24 Heures du Mans. Le reste vous savez … c’est de l’histoire.

2. Petits rebelles

Porsche 904 Légende vivante (2013)

Inspirée de la Porsche 904, cette nouvelle Porsche 904 Living Legend partage sa base avec une cousine éloignée.

Ils disent que les meilleures solutions sont parfois les plus simples. Cette Porsche 904 est ce qui s’est passé. La marque de Stuttgart frappait à la porte des cousins ​​de Volkswagen et leur demandait la plate-forme Volkswagen XL1.

Comme la version plus radicale du XL1 – qui n’est jamais arrivée à la chaîne de production – cette 904 est également propulsée par un moteur Ducati V2 (oui … une moto). En raison de sa conception et de sa structure minimalistes, le poids ne dépassait pas 900 kg.

Porsche Vision 916 Spyder (2016)

À quel point une Porsche actuelle peut-elle être minimaliste? Un stagiaire de l’équipe de design Porsche a répondu à la question avec ceci concept.

L’inspiration stylistique de cette Vision Sypder était la Porsche 916, un prototype de compétition du début des années 1970, mais qui n’est jamais entré en production. Cette Porsche Vision 916 dispose de quatre moteurs électriques dans les moyeux de roues – un hommage au premier Lohner-Porsche à quatre roues motrices, développé par Ferdinand Porsche en 1900.

Porsche Vision Spyder (2019)

L’acteur raté James Dean est l’un des grands héros de l’histoire de Porsche. La Porsche 550 Spyder argentée, qu’il surnommait affectueusement le «petit bâtard», reste encore aujourd’hui dans notre mémoire collective.

Ce Spyder est un hommage à James Dean et au-delà. C’est également un hommage à Hans Herrmann, qui a couru sur la Carrera Panamericana en 1954, remportant une victoire dans la catégorie et une troisième place au général pour Porsche.

3. Hyper voitures

Porsche 919 Street (2017)

L’un des prototypes les plus réussis du siècle. XXI et le dernier chapitre de réussite (pour l’instant …) Porsche dans la catégorie première des tests d’endurance. La Porsche 919 Hybrid a remporté les 24 Heures du Mans trois fois de suite – de 2015 à 2017.

La Porsche 919 Street a été développée sur la base de la technologie de la course 919, promettant une expérience LMP1 aux «roturiers» des mortels. Il a plus de 900 chevaux et il semble si réel que nous pensons que sa production était proche de se produire – la production d’une version de la 919 a même été considérée comme utilisée sur des circuits, similaire au programme Ferrari FXX.

Porsche 917 Living Legend (2013)

Porsche a remporté 19 fois les 24 Heures du Mans. De tous les modèles, les modèles qui ont conduit l’histoire de Porsche avec le champagne, l’un des plus emblématiques est la Porsche 917 KH et sa peinture rouge et blanche.

Car c’est au volant de cette voiture que Hans Herrmann et Richard Attwood remportent la première victoire au général de Porsche sur le Circuit de la Sarthe à l’été 1970. En 2013, pour marquer le retour de Porsche dans la catégorie LMP1, une équipe de Weissach développe une interprétation moderne Porsche 917. Une maquette à l’échelle 1: 1 créée en six mois dans le but de faire revivre la légende à nos jours.

Porsche 906 légende vivante (2005)

C’est le modèle qui a le plus soupiré ici dans la Raison automobile. Peut-être parce que nous avons une Porsche 906 d’origine pour nous tenir compagnie tous les jours.

Comme vous le savez, la Porsche 906 était le premier prototype Porsche avec un châssis tubulaire. Animé par un moteur six cylindres d’une capacité de 2,0 litres, ce prototype petit mais compétitif a réussi à atteindre 280 km / h de vitesse maximale.

Porsche Vision E (2019)

Ils n’ont plus besoin d’imaginer à quoi ressemblerait une Formule E «de production». Porsche l’a fait pour nous. Ce modèle était destiné à donner aux pilotes amateurs la sensation de conduire une formule 100% électrique.

Porsche Vision 918 RS (2019)

Plus on avance dans cette liste, plus on a le sentiment que Porsche veut nous laisser déprimé. À quel point cela aurait-il été fantastique de voir cette Porsche Vision 918 RS en production?

C’est le modèle qui en 2010 a annoncé le début de l’ère de l’électrification chez Porsche. Ici, il est livré avec des vêtements RennSport (RS) et sa performance accompagnerait certainement le look. Si cela s’était produit, cela représenterait l’expression ultime de puissance, d’exclusivité et de performance de Weissach.

Porsche Vision 920 (2020)

Les frontières entre la concurrence et la production ont toujours été très floues pour Porsche. Cette Porsche 920 représente le point culminant de la présence de Porsche dans la catégorie LMP1, une proposition pour succéder à la 919 Hybrid, générant à la fois un modèle de compétition et un modèle de route – pour la catégorie Le Mans Hypercar, peut-être?

But de ce projet? Combinez la fonction et le pragmatisme de la carrosserie d’une voiture de course avec le langage stylistique de Porsche en ce moment. Mission accomplie? Sans aucun doute.

4. Quelle est la prochaine étape?

Porsche 960 Turismo (2016)

Imaginez une Porsche 911. Ajoutez maintenant des portes arrière et plus d’espace. Si votre imagination ne vous trahit pas, vous êtes très proche de ces Porsche 960 Turismo.

Un modèle qui, bien qu’il ne soit pas entré en production, a servi de tube à essai pour de nombreuses solutions stylistiques de la gamme Porsche. Pouvez-vous identifier ces éléments?

Service de course Porsche (2018)

Une Porsche peut-elle se concentrer sur l’espace et la polyvalence? Sera-t-il compatible avec les valeurs de la marque? Michael Mauer et son équipe ont répondu à ces questions en 2018 avec un regard inhabituel.

S’inspirant des fourgons Volkswagen qui ont assisté Porsche dans la compétition, ils ont créé ce fourgon 100% électrique et capable d’être 100% autonome – la connexion à Volkswagen reste, comme elle devrait dériver de MEB et, surtout, d’ID.Buzz. Le détail le plus intrigant? La position de conduite est centrale.

Pour les amateurs et les collectionneurs

Ces études de conception inédites sont désormais présentées par Porsche Newsroom dans une série d’articles. 911: Magazine – au format Web TV – consacrera également un épisode à certaines de ces études et examinera le lien entre les études et les modèles actuellement en production avec le designer en chef de Porsche Michael Mauer.

Pour les aficionados de la marque, le livre intitulé «Porsche Unseen» sera publié aujourd’hui par l’éditeur allemand Delius Klasing. Ces prototypes sont présentés en détail sur 328 pages avec des photographies de Stefan Bogner et des textes de Jan Karl Baedeker. Il est édité par Delius Klasing Verlag et est également disponible au magasin du musée Porsche.