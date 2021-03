Porsche investit 70 millions d’euros supplémentaires dans le Rimac croate

Porsche a augmenté sa participation dans Rimac Automobili, une société spécialisée dans les voitures de sport électriques qui développe et produit également des composants pour la mobilité électrique.

La marque basée à Stuttgart a repris le capital du fabricant croate en juin 2018, en acquérant 10% de l’entreprise. Quelques mois plus tard, en 2019, il a augmenté sa participation à 15,5%. Désormais, grâce à un investissement de 70 millions d’euros, Porsche détient désormais 24% des parts de Rimac.

Il s’agit d’un autre investissement important qui vise à renforcer le composant électrique de Porsche, qui participe déjà à plus de 20 startups et dans huit fonds d’investissement qui favorisent le développement des jeunes entreprises.

«Rimac est très bien positionné dans les solutions prototypes et les petites séries. Mate Rimac et son équipe sont des partenaires importants, notamment lorsqu’il s’agit de nous accompagner dans le développement de composants. Rimac est en passe de devenir un fournisseur de premier plan de Porsche et d’autres fabricants dans le segment de la haute technologie », déclare Lutz Meschke, membre du conseil d’administration de Porsche AG pour le domaine des finances et des technologies.

Mate Rimac, qui a fondé son entreprise en 2009 dans un petit garage, révèle que c’est «un privilège d’avoir l’une des marques de sport les plus emblématiques au sein de Rimac».

Nous sommes fiers de travailler ensemble sur de nouveaux produits passionnants et électrifiés et la confiance de Porsche en Rimac, qui a déjà donné lieu à plusieurs cycles d’investissement, faisant de Porsche un actionnaire important de l’entreprise. Mate Rimac, fondateur et PDG de Rimac Automobili

Gardez à l’esprit que Porsche n’est pas le seul constructeur automobile à investir dans Rimac. Le groupe Hyundai, qui porte la marque du même nom et Kia, détient une participation de 14% dans la société croate, qui détient dans la C_Two, une voiture hyper sportive électrique de près de 2000 ch, capable d’atteindre 412 km / h, une de ses principales cartes de visite.