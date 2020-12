Porsche fabrique le premier moteur électrique avec boîte de vitesses en 3D

Porsche vient de produire son premier carter de moteur électrique et sa boîte de vitesses intégrée, en utilisant à la technologie d’impression 3D. Solution qui permet non seulement de réduire le poids des composants, mais également d’optimiser le processus de travail.

Porsche a produit le premier boîtier complet pour une ligne d’entraînement électrique (moteur et boîte de vitesses), en utilisant l’impression 3D. Unité qui a même réussi à passer des tests de qualité et de résistance sans problème, démontrant que cette technologie est viable pour les produits destinés aux consommateurs.

Le prototype est constitué d’un boîtier en alliage léger, capable d’offrir une réduction de poids par rapport à une coulée classique, permettant de réduire le poids total de ce composant d’environ dix pour cent.

En revanche, il a doublé la rigidité dans les zones les plus sollicitées, grâce à des structures spéciales rendues possibles grâce à l’impression 3D.

«Cela montre que la fabrication additive, avec tous ses avantages, peut également être utilisée dans les composants les plus grands et les plus soumis au stress des véhicules de sport électriques», a déclaré Falk Heilfort, chef de projet pour le département chaîne cinématique du Porsche Development Center de Weissach. .

Moins de poids et meilleure qualité

Un autre avantage résultant de l’utilisation de cette technologie est la possibilité d’intégrer de nombreuses fonctions et pièces, réduisant ainsi le travail d’assemblage pouvant bénéficier de la qualité globale de la pièce elle-même.

Porsche se tourne de plus en plus vers l’utilisation de la fabrication additive dans les pièces à fortes contraintes. Il y a quelques mois, il a testé des pistons imprimés en 3D sur la 911 GT2 RS. Cependant, en ce qui concerne la transmission électrique située sur l’essieu avant, le même châssis peut recevoir le moteur électrique et la boîte à deux vitesses.

«Notre objectif est de développer une ligne d’entraînement électrique avec un potentiel de fabrication additive, tout en intégrant autant de fonctions et de pièces que possible dans le carter de chaîne cinématique, en économisant du poids et en optimisant la structure», a ajouté Falk Heilfort.

Le poids de la carcasse à lui seul a diminué de 40%, tandis que l’intégration des pièces a réduit le temps d’assemblage d’environ 40 opérations de travail, soit une réduction du temps de production de 20 minutes. Ensuite, il y a un autre avantage, qui est l’intégration de l’échangeur de chaleur de la boîte de vitesses avec la chaleur optimisée de la transmission, permettant d’améliorer le refroidissement de toute la chaîne cinématique électrique.

Porsche continuera d’explorer cette technologie de fabrication, qui peut s’avérer idéale pour les petites séries de modèles, ainsi que pour les applications automobiles.

