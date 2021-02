Porsche dévoile enfin la 911 GT3 attendue

Développée en collaboration avec Porsche Motorsport, la nouvelle 911 GT3 transfère la technologie de la compétition aux voitures de route.

L’un des événements les plus attendus de l’année a été le lancement de la Porsche 911 GT3. Et les attentes n’ont pas été satisfaites. La nouvelle proposition de la marque de Stuttgart reçoit un moteur six cylindres en ligne aspiré de 4,0 litres pouvant atteindre 9000 tr / min et délivrer une puissance de 510 ch.

La Porsche 911 GT3 est livrée de série avec un double embrayage à sept rapports, mais la transmission manuelle à six rapports reste une option.

La marque annonce une accélération de 0 à 100 km / h en seulement 3,4 secondes. La vitesse maximale peut atteindre 320 km / h avec transmission manuelle ou 318 km / h avec double embrayage.

La Porsche 911 GT3 reçoit la technologie utilisée avec succès dans le modèle de compétition, à savoir la configuration de l’essieu avant avec des triangles qui se chevauchent et l’aérodynamique sophistiquée avec l’aileron arrière «col de cygne» et le diffuseur frappant.

La marque allemande affirme que l’aérodynamique sophistiquée bénéficie de l’expérience acquise dans le sport automobile et génère une force d’appui nettement supérieure sans affecter de manière significative le coefficient de traînée.

En position performance, l’ensemble des éléments d’aile et de diffuseur réglables manuellement augmente la pression aérodynamique pour les virages à grande vitesse. Cependant, ceci est réservé à une utilisation en circuit restreint, où la 911 GT3 peut jouer tous ses atouts.

Nouveaux records au Nürburgring

Au Nürburgring Nordschleife, traditionnellement la référence pour toutes les voitures de sport Porsche, elle a établi un record impressionnant: lors des derniers travaux de réglage, la 911 GT3 est devenue le premier modèle de série avec un moteur atmosphérique à franchir les sept minutes marquées.

Le pilote de développement, Lars Kern, n’a eu besoin que de 6 minutes: 59 927 pour terminer un tour complet de 20,8 kilomètres. Le parcours le plus court, avec 20,6 kilomètres, qui servait auparavant de référence, a été complété par la 911 GT3 en 6: 55,2 minutes.

Avec les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R en option, le nouveau modèle a toujours livré sa puissance sur plusieurs tours entre les mains expérimentées de l’ambassadeur Porsche Jörg Bergmeister. Pour Bergmeister, «c’est de loin la meilleure voiture de série» que le pilote professionnel expérimenté a conduit dans «Green Hell».

Malgré une carrosserie plus large, des roues plus grandes et des éléments techniques supplémentaires, le poids de la nouvelle GT3 est similaire à celui de son prédécesseur. Avec la boîte de vitesses manuelle, il pèse 1418 kilogrammes, avec la boîte PDK, il pèse 1435 kilogrammes.

Le capot avant en plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP), les vitres plus légères, les disques de frein optimisés et les roues forgées assurent la discipline du poids, tout comme le couvercle du compartiment de rangement pour les sièges arrière.

Le système d’échappement sport plus léger réduit le poids de pas moins de dix kilogrammes. Avec des soupapes d’échappement réglables électriquement, il harmonise une expérience sonore très émotionnelle avec la norme d’émission Euro 6d ISC FCM (EU6 AP). La consommation combinée de la 911 GT3 est de 12,9 l / 100 km avec transmission manuelle et de 13,0 l / 100 km avec PDK.

Écran de suivi

L’habitacle est identique au général actuel de ce modèle, mais il offre une nouvelle fonctionnalité. Il s’agit de l’écran «piste», qui, d’une simple pression sur un bouton, réduit les écrans numériques à gauche et à droite du compte-tours central, et permet d’accéder aux informations essentielles lors de la conduite sur un circuit: pression des pneus, température de l’huile sous pression , température d’huile, niveau du réservoir de carburant et température du liquide de refroidissement.

L’écran «piste» comprend également un indicateur de changement de vitesse avec des barres colorées à gauche et à droite du tachymètre et un voyant de changement de vitesse dérivé du sport automobile.

Porsche propose plusieurs options de personnalisation pour la GT3, telles que le toit en carbone exposé, les coques de rétroviseurs en carbone, les phares matriciels à LED assombris et les feux arrière au design exclusif avec la bande lumineuse sans élément rouge.

Les jantes peintes en Indian Red ou Blue Shark mettent en valeur les jantes peintes en noir. À l’intérieur, des détails d’équipement tels que les cadrans du compte-tours et le chronomètre Sport Chrono, les ceintures de sécurité et les frises créent des reflets élégants dans la couleur de la carrosserie ou dans une autre couleur souhaitée.

En termes de prix, la 911 GT3 à boîte manuelle est proposée pour 221 811 euros, tandis que la variante à double embrayage coûte 222 072 euros.

