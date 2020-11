Porsche détrôné. La Mercedes-AMG GT 63 S récupère la couronne du Nürburgring

Après, en août, Porsche a conquis, avec la Panamera Turbo renouvelée, le record du tour le plus rapide du Nürburgring Nordschleife, voilà, la réponse attendue de Mercedes est désormais apparue, à travers la Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC +. Ce qui a fini par répondre à la lettre en battant les Porsche 7m29.81s, pendant seulement deux secondes!

L’annonce a été faite ce mercredi par Mercedes-Benz elle-même, ajoutant qu’une Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC +, conduite par l’ingénieur de développement Demian Schaffert, a réussi à faire non pas un, mais deux tours, au Nürburgring Nordschleife, en 7m23.009s et 7m23.800s. Des temps qui sont, non plus, plus rapides que les 7m29.81 de la Panamera Turbo.

La marque star souligne également que les deux temps ont été mesurés «officiellement et certifiés par un notaire», ce qui a permis à la marque de Stuttgart de «reprendre la couronne» parmi les voitures de fonction, «trois mois seulement après l’avoir perdue ».

Entièrement standard

Mercedes-Benz dit également que la voiture qui a réussi à établir le nouveau record était «totalement standard» et équipée du V8 4.0 Twin-Turbo, délivrant 639 ch de puissance et 900 Nm de couple, combiné à un transmission automatique à neuf rapports et transmission intégrale permanente.

Grâce à ces attributs, la Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC + est capable d’accélérer, de 0 à 100 km / h, en seulement 3,2 secondes, pour atteindre la vitesse maximale annoncée de 315 km / h.

En plus de l’énorme V8 et des composants restants, l’AMG GT 63 S 4MATIC + disposait également d’un ensemble de pneus Michelin Pilot Sport Cup2 et d’un pack aérodynamique, deux solutions optionnelles, mais qui peuvent être achetées par n’importe quel client, pour équiper leur Mercedes-AMG. .

Toujours impressionnant

Ayant atteint le nouveau record, Demian Schaffert n’a pas manqué de commenter que «bien qu’ayant suivi le développement de notre GT 63 pendant plusieurs années, la vérité est que je ne peux m’empêcher d’être surpris par les réalisations de cette étonnante proposition».

De plus, Schaffert met également en avant la double personnalité de ce modèle, qui non seulement parvient à être confortable et équipé de plusieurs technologies de sécurité intelligentes, mais parvient également à offrir «un niveau de dynamique et de précision de conduite extrêmement élevé».

Plus vite, quelle que soit l’heure

Bien que la plupart des constructeurs automobiles ne fournissent que des temps au tour, Mercedes a constaté qu’avant 2019, les temps au tour étaient basés sur une distance de 20,6 km. Cependant, déjà l’année dernière, un tour officiel avait été établi à 232 mètres de plus, soit 20 832 km.

En fournissant les deux temps, Mercedes permet de comparer les marques de la Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC +, à la fois avec les temps pré-2019 et avec les notes obtenues après 2019.

