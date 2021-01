Porsche Boxster fête ses 25 ans et remporte une édition spéciale et limitée

Lancé en 1996, le Porsche Boxster il compte déjà quatre générations et plus de 357 000 unités produites. Pour célébrer le 25e anniversaire de roadster, la marque de Stuttgart a créé la version spéciale et limitée «Boxster 25 ans».

L’inspiration pour cette version spéciale est venue de concept Boxster original dévoilé au Salon de Detroit en 1993 et ​​aperçu les formes d’un roadster sportive, de dimensions plus compactes que la 911, qui finirait par être lancée trois ans plus tard – deviendrait le sauveur de Porsche dans les années 90.

La première «preuve» de cette inspiration est le fait que la Porsche Boxster 25 Years a une réinterprétation de la couleur «Néodyme» du concept, qui apparaît dans le pare-chocs avant, prises d’air latérales, dans le caractères et roues de 20 ”. Cela semble associé aux couleurs « Silver GT Metallic », « Deep Black Metallic » et « White Carrara Metalized ».

D’autres éléments qui différencient cette version des autres sont le bouchon du réservoir de carburant avec le point culminant Porsche, de la gamme Exclusive Design, les sorties d’échappement et le contour du pare-brise avec une finition noire contrastante.

A l’intérieur, on retrouve du cuir bordeaux, des finitions aluminium, des sièges sport, des protections de seuil de porte avec caractères et un volant sport.

Mécanique inchangée

Basé sur le 718 Boxster GTS 4.0, le Porsche Boxster 25 Years partage le moteur boxeur six cylindres atmosphérique.

Il délivre 400 ch et est couplé à une boîte manuelle à six rapports ou à une boîte de vitesses automatique à double embrayage (PDK) à sept rapports, permettant au Boxster 25 ans d’atteindre une vitesse maximale de 293 km / h et, lorsqu’il est équipé de la boîte PDK et du Pack Sport Chrono (standard) permettant de passer de 0 à 100 km / h en 4 secondes.

La Porsche Active Suspension Management ou la suspension sport PASM (10 mm plus bas) et la Porsche Torque Vectoring (PTV) avec différentiel mécanique à glissement limité sont également de série.

Déjà disponible à la commande au France, la Porsche Boxster 25 ans est disponible à partir de 134 885 euros, les premières unités devant arriver dans les centres Porsche fin mars.