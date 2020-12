Porsche avance avec un réseau de chargeur ultra-rapide dans la péninsule ibérique

Conscient de l’importance d’un réseau de recharge, pour l’affirmation complète des véhicules électriques, Porsche entend étendre le projet qu’elle a baptisé Porsche City Charging, à la péninsule ibérique, en installant un réseau de chargeurs ultra-rapides, d’une puissance maximale de 175 kW, dans les principales villes du Portugal et d’Espagne.

La nouvelle est avancée par le Diariomoteur espagnol, qui, citant le directeur général de Posche Ibérica, Tomás Villen, souligne la prise de conscience de la marque Zuffenhausen face aux faiblesses du réseau actuel de recharge des véhicules électriques.

En tant que constructeur automobile qui connaît un succès remarquable avec son premier modèle 100% électrique, le Taycan, et qui se prépare déjà à lancer davantage de modèles zéro émission, Porsche se prépare ainsi à répondre à ces limitations. , installant des bornes de recharge ultra-rapides, d’une puissance allant jusqu’à 175 kW, dans les principales villes de la péninsule ibérique.

Toujours selon les mêmes sources, cette infrastructure sera quelque chose de similaire à ce que fait le rival américain Tesla, afin de répondre aux besoins de ses clients. En d’autres termes, il s’agira d’une installation indépendante des infrastructures que les électriciens et les collectivités locales ont mis en place, avec une localisation préférentielle, par exemple dans les hôtels, les centres commerciaux et les aires de repos.

LIRE TROP

Facture juste! Porsche a vendu près de 11000 Taycans en seulement neuf mois

Cependant et contrairement à ce qui se passe avec les Superchargeurs Tesla, ce nouveau réseau de charge ultra-rapide acceptera les véhicules de toutes marques, à condition qu’avec des systèmes de charge compatibles, le paiement de l’énergie consommée se faisant directement avec la carte carte de crédit ou de débit, sans avoir besoin de s’inscrire dans aucune application ou plateforme. Exactement, cela arrive déjà aujourd’hui, dans les stations-service, où il n’y a pas d’employés.

Entre-temps, les infrastructures espagnoles de Barcelone et de Marbella sont déjà opérationnelles et Porsche prévoit de mettre en service prochainement les chargeurs ultra-rapides de Lisbonne et de Porto, en plus de Saragosse et de Valence.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂