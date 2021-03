Porsche 911 T « hot rod ». Pouvons-nous encore l’appeler 911?

Symbole de la culture automobile nord-américaine, le tige chaud ils ne se rendent généralement pas du «côté d’ici» de l’Atlantique. Cependant, il y a des exceptions et ce Porsche 911 T est la preuve.

Avec une «adresse permanente» au Royaume-Uni, cette tige chaud il a commencé sa vie en 1971 comme une «simple» 911 T, mais le long de son parcours, Alexandre Danton, son propriétaire, a décidé de… «la réinventer».

De cette façon, le flat-six monté en position arrière a été remplacé par un V8 turbo avec 6,75 litres d’une Bentley Mulsanne Turbo qui apparaît en… position avant. Avec environ 304 ch, ce moteur est associé à une boîte de vitesses automatique et envoie de la puissance aux roues arrière.

Un look pour correspondre

Comme on peut s’y attendre dans un tige chaud, le look de cette Porsche 911 T ne laisse personne indifférent. Le moteur n’a pas de capot, l’un des phares a cédé la place à une prise d’air pour l’admission et les passages de roues sont un terme inconnu pour cette voiture.

De plus, l’intérieur est extrêmement spartiate (les sièges ne semblent pas très confortables), avec seulement ce qui est strictement nécessaire.

Interdit de circuler sur la voie publique (bien qu’il dispose même d’une suspension réglable en hauteur), ce tige chaud il était vendu aux enchères par Bonhams, qui s’attendait à ce qu’il se vende entre 5 000 et 10 000 livres (entre 5 800 et près de 12 000 euros).