‘Porno y Helado’: quand est la première de la nouvelle série argentine qui fait partie de Susana Giménez

Amazon Prime Vidéo a confirmé aujourd’hui la date de première de la série « Porno y Helado » créée, écrite et réalisée par Martin Piroyansky, l’une des prochaines séries argentines qui sera sur la plate-forme de streaming.

Quand est la première?

La nouvelle comédie sera disponible à partir du 11 mars 2022 sur Amazon Prime Video dans plus de 240 pays et territoires.

De quoi parlera la série ‘Porn and Ice Cream’ ?

La série racontera l’histoire de Pablo (Martin Piroyansky) et Ramón (Nachito Saralegui), deux trentenaires perdants qui, avec Ceci (Sofia Morandi), une jeune escroc, prétendent avoir un groupe de rock.

Le mensonge deviendra incontrôlable jusqu’à ce qu’il se réalise, mais les complications en cours de route mettront en péril votre projet. Ils vont enfin se rendre compte que leur amitié est la chose la plus importante.

Qui fait partie de la série ?

La série argentine marque le retour au jeu de la diva Susana Gimenez. De plus, ils seront Eliseo Barrionuevo, Martín Pavlovsky, Javier Niklison, Santiago Korovsky, Santiago Talledo et Favio Posca.

Combien de chapitres « Porn and Ice Cream » aura-t-il ?

« Porno et crème glacée » aura huit épisodes de 30 minutes et est la dernière série Amazon Original à être annoncée par Amazon Prime Video pour l’Amérique latine. La bande rejoint une liste croissante de titres latino-américains acclamés par la critique tels que » El Presidente « , » La Jauría, Maradona: Sueño Bendito « , ainsi que d’autres titres à venir tels que Iosi » el Espía Rerepentido « , » El Fin del Amor, Sayen ‘, ‘ La Jauría S2 ‘, ‘ Colonia Dignidad ‘, et ‘ Nouvelles d’un enlèvement ‘.

