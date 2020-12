PornHub vient de supprimer la plupart de ses vidéos

Suite à un New York Times colonne qui met en lumière les filles mineures qui ont été abusées ou violées sexuellement et qui ont vu des vidéos de leurs mauvais traitements téléchargées sur Pornhub, Visa et Mastercard ont annoncé qu’elles ne traitaient plus les paiements pour le géant de la vidéo pour adultes.

Dans une tentative de revenir dans les bonnes grâces des sociétés de cartes de crédit, Pornhub supprime la plupart de son contenu.

« Dans le cadre de notre politique visant à interdire les téléchargements non vérifiés, nous avons également suspendu tout contenu précédemment téléchargé qui n’a pas été créé par des partenaires de contenu ou des membres du programme modèle », selon l’annonce de Pornhub. « Cela signifie que chaque élément de contenu Pornhub provient de téléverseurs vérifiés, une exigence que des plates-formes comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter n’ont pas encore instituée. »

Après l’annonce, le nombre de vidéos hébergées sur PornHub est passé de 13,5 millions à 4,9 millions.

Auparavant, toute personne possédant un compte sur Pornhub pouvait télécharger une vidéo.

Les professionnel (le) s du sexe ont repoussé la décision de Visa et Mastercard d’arrêter le traitement des paiements, arguant que cela détruisait leur capacité à gagner leur vie.