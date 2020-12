Pornhub vient de supprimer des millions de vidéos dans une purge de «  contenu non vérifié  »

Pornhub. (Miguel Candela / SOPA Images / LightRocket via Getty)

Plus de la moitié de toutes les vidéos sur Pornhub ont été supprimées, après que la plate-forme a modifié sa politique pour interdire les téléchargements non vérifiés.

Dans une annonce du lundi 14 décembre, Pornhub a déclaré: «Dans le cadre de notre politique visant à interdire les téléchargements non vérifiés, nous avons également suspendu tout contenu précédemment téléchargé qui n’a pas été créé par des partenaires de contenu ou des membres du programme modèle.

«Cela signifie que chaque élément de contenu Pornhub provient de téléverseurs vérifiés, une exigence que des plates-formes comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter n’ont pas encore instituée.»

Le dimanche soir, selon Vice, le nombre de vidéos sur le site a été réduit de 13,5 millions à seulement 4,7 millions. Lundi après-midi, le chiffre s’élevait à 2,9 millions.

La purge de contenu a eu lieu après plusieurs appels à l’entreprise la semaine dernière. Lundi (7 décembre) a New York Times Un article a été publié qui suivait des victimes d’abus sexuels sur des enfants dont les vidéos avaient été téléchargées sur Pornhub. Cela a été suivi par l’annonce d’une enquête par Visa et Mastercard sur des contenus illégaux sur la plateforme.

Mais mardi, Pornhub avait changé sa politique pour n’autoriser que les téléchargeurs vérifiés et intensifier ses efforts de modération, mais jeudi, Visa et Mastercard ont déclaré qu’elles ne traiteraient plus les paiements sur le site.

Cependant, dans son annonce, Pornhub a déclaré qu’elle était «ciblée» par ceux qui voulaient interdire complètement le porno.

Il a déclaré: «Au cours des trois dernières années, Facebook a autodéclaré 84 millions d’exemples d’abus sexuels sur des enfants. Au cours de la même période, la fondation indépendante et tierce Internet Watch Foundation a signalé 118 incidents sur Pornhub. C’est encore 118 de trop, c’est pourquoi nous nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires.

«Il est clair que Pornhub est ciblé non pas en raison de nos politiques et de la façon dont nous nous comparons à nos pairs, mais parce que nous sommes une plate-forme de contenu pour adultes. «

«Les deux groupes qui ont mené la campagne contre notre entreprise sont le National Center on Sexual Exploitation (anciennement connu sous le nom de Morality in Media) et Exodus Cry / TraffickingHub.

«Ce sont des organisations vouées à l’abolition de la pornographie, à l’interdiction du matériel qu’elles prétendent être obscène et à l’arrêt du commerce du sexe.

«Ce sont les mêmes forces qui ont passé 50 ans à diaboliser Playboy, le National Endowment for the Arts, l’éducation sexuelle, les droits des LGBTQ, les droits des femmes et même l’American Library Association. Aujourd’hui, il se trouve que c’est Pornhub. »

Le Centre national sur l’exploitation sexuelle est une organisation chrétienne anciennement connue sous le nom de Morality in Media. Le président de l’organisation, Robert Peters, avait auparavant lié le mariage homosexuel au meurtre de masse.

Après la fusillade de Binghamton à New York en 2009, Peters a déclaré que les droits des homosexuels étaient «inversement proportionnels au déclin de la moralité; et c’est le déclin de la moralité (et la foi qui la ceint si souvent) qui est la cause sous-jacente de notre épidémie moderne de meurtres de masse ».

Peters a également, en 2010, comparé les jouets sexuels à un «cancer à évolution lente».

Exodus Cry est une organisation chrétienne évangélique anti-porn et un ministère de la Maison internationale de prière, qui croit que le mariage est strictement entre un homme et une femme.

Dans le documentaire de 2013 Dieu aime l’OugandaLes évangéliques de la Maison internationale de la prière étaient, en partie, liés au sentiment anti-LGBT + enflammé en Ouganda.

L’organisation a été cofondée par Lou Engle, farouchement anti-LGBT +, et aime à raconter ses «visions» et ses «rêves».

Dans un article sur son site Web, il dit: «Nous avons reçu un rêve dans lequel des tornades jumelles étaient venues détruire l’Amérique.

«Chaque tornade avait les lettres ‘HA HA’ écrites dessus. Nous savions que le «H» représentait l’homosexualité et le «A» l’avortement. Ces principautés étaient des esprits moqueurs qu’il fallait vaincre pour transformer la nation.