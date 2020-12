PornHub supprime le contenu non vérifié du site Web

PornHub prend des mesures après que MasterCard et Visa ont enquêté sur des vidéos présumées d’abus d’enfants sur le site Web.

PornHub a tenté de se mettre au premier plan de nombreux problèmes sociaux. Mais, ils se sont retrouvés au centre de la controverse après qu’il a été révélé que Visa et Mastercard enquêtaient sur d’éventuelles vidéos d’abus d’enfants sur leur site Web. Selon Vice, PornHub a maintenant supprimé tout le contenu non vérifié sur son site Web, réduisant considérablement le nombre de clips qu’il héberge. Les vidéos qui n’appartenaient pas aux partenaires de contenu officiels et aux modèles ont été retirées du site et PornHub a révélé son intention de mettre en œuvre de nouvelles réglementations qui empêcheront le téléchargement de contenu non officiel.

Ethan Miller / « Dans le cadre de notre politique d’interdiction des téléverseurs non vérifiés, nous avons maintenant également suspendu tout le contenu précédemment téléchargé qui n’a pas été créé par des partenaires de contenu ou des membres du programme modèle », indique le communiqué. « Cela signifie que chaque élément de contenu Pornhub provient de téléverseurs vérifiés, une exigence que des plates-formes comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter n’ont pas encore instituée. » À partir de 2021, ils ont déclaré qu’ils feraient un effort concerté pour contrôler tout ce qui est téléchargé sur le site. « Dans le monde d’aujourd’hui, toutes les plateformes de médias sociaux partagent la responsabilité de lutter contre le matériel illégal », poursuit le communiqué. « Les solutions doivent être guidées par des faits réels et de vrais experts. Nous espérons avoir démontré notre volonté de montrer l’exemple. » Nous vous tiendrons au courant de plus de mises à jour. [Via] [Via 2]