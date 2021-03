Pornhub souligne également le flop de Sanremo: le trafic porno n’a pas baissé

Il y a eu des années au cours desquelles Sanremo exercé un pouvoir d’attraction devant les écrans de télévision sans pareil, à tel point que l’événement de chant a même pu détourner l’attention des internautes de l’un des sites les plus populaires au monde, à savoir le portail des feux rouges Pornhub. Cette année, les choses semblent s’être passées différemment: selon les dernières données fournies par le portail de 45secondes.fr, les jours de la course ils n’avaient pas d’effet particulier sur des serveurs de site dur.

Les techniciens du groupe ils ont analysé le taux de participation sur le portail du mercredi 3 mars à la finale du samedi 6, rencontre d’un changement par rapport aux années précédentes. En 2017, par exemple, en correspondance avec les jours du festival, les visites sur le site avaient chuté jusqu’à 15%. Évidemment, il n’est pas certain que tout le trafic manquant de ces jours-là ait été représenté par des utilisateurs à l’écoute de Rai Uno, mais il est également vrai qu’en dehors des heures et des jours de l’événement, le taux de participation sur le site est revenu à correspondre à des niveaux normaux. Quelque chose de similaire s’est produit en 2018 et 2019, quoique dans une moindre mesure: dans les moments forts de l’événement, le portail a perdu respectivement 6 et 5% d’utilisateurs.

À l’époque du Festival 2021, rien de semblable ne s’est produit: seul le jeudi soir (celui dédié aux duos) a vu les utilisateurs de Pornhub abandonner sensiblement la plate-forme, entraînant une baisse de 6,5% du trafic italien en fin de soirée. Les jours restants, aucune fluctuation dépassant plus ou moins 5 pour cent n’a été enregistrée à toutes les heures du festival. La seule exception est le « dopofestival »: à la fin ou à la fin de toutes les soirées – entre 1 et 2 heures du matin jusqu’à 3 ou 4 heures du matin – en moyenne8% d’utilisateurs en plus s’est répandu sur le site par rapport à une journée normale.

Quant à savoir pourquoi Pornhub n’a pas subi l’effet Sanremo cette année, nous ne pouvons que spéculer. Le plus simple à formuler est lié à la baisse des cotes d’écoute du Festival, qui ayant été moins suivie que les années précédentes peut également avoir eu moins d’impact sur le trafic du site. La réalité est cependant que cette année qui snobait habituellement Sanremo pour s’engager dans des activités sociales à l’extérieur de la maison cette année, il n’a pas pu le faire: il est également possible que certaines de ces personnes se soient diverties sur le portail des feux rouges, compensant en partie la diminution normale du trafic qui, autrement, aurait été enregistrée à l’époque.

