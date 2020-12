Pornhub enquêté par Visa et Mastercard pour avoir partagé des vidéos d’abus d’enfants: rapport

Ils examinent les accusations selon lesquelles le site pour adultes a partagé du contenu qui incluait des abus sur des enfants et des violences sexuelles non consensuelles.

C’est l’un des principaux sites de divertissement pour adultes sur Internet, mais des accusations de mauvaise conduite par Pornhub font l’objet de discussions depuis des années. Des artistes de films pour adultes se sont manifestés pour parler de la plate-forme, alléguant que leurs images et vidéos étaient utilisées sans leur consentement. Il y a également eu des allégations selon lesquelles Pornhub a approuvé et mis en ligne des vidéos d’individus mineurs, et lorsque des personnes se sont plaintes, Pornhub a été accusée de n’avoir pris aucune mesure.

Ethan Miller / Employé / Lundi (7 décembre), il a été rapporté que Visa et Mastercard mènent leurs propres recherches sur le site pour adultes. Suite à un exposé de Le New York Times, les sociétés de cartes de crédit et de débit examinent «leurs liens financiers avec MindGeek», la société mère de Pornhub. La publication a affirmé que Pornhub présentait des vidéos montrant «des abus sur des enfants et des violences sexuelles non consensuelles». Visa a déclaré être «vigilant» lorsqu’il s’agit de mettre fin à toute relation commerciale avec des entreprises qui se livrent à des activités illégales. «Si le site est identifié comme ne respectant pas les lois applicables ou les politiques d’utilisation acceptable et les normes de souscription des institutions financières, elles ne pourront plus accepter les paiements Visa», auraient-ils déclaré dans un communiqué. Mastercard a fait écho à leurs sentiments. Le New York Times a rapporté que certains auteurs de violences sexuelles ou d’abus d’enfants avaient été arrêtés, mais Pornhub n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir distribué le matériel. En réponse, Pornhub a déclaré qu’elle était «résolument engagée dans la lutte contre le matériel d’abus sexuel d’enfants, et a institué une politique globale de confiance et de sécurité de pointe pour identifier et éliminer les contenus illégaux de notre communauté.» American Express n’autorise pas ses utilisateurs à effectuer des paiements sur des sites de contenu pour adultes avec leurs cartes et PayPal a également sa propre interdiction. [via]