Populaire Physics Platformer Human: Fall Flat Lands sur PS5 aujourd’hui

Human: Fall Flat est l’un de ces jeux basés sur la physique qui est devenu populaire grâce à son imprévisibilité. Un peu comme Gang Beasts, le jeu propose des personnages maladroits et souples dans divers scénarios et tâches vous (et jusqu’à sept amis) avec la navigation de simples défis de plate-forme de puzzle. C’est stupide, amusant et léger et un choix populaire pour les familles. Bonne nouvelle : il est désormais disponible nativement sur PlayStation 5.

La version PS5 du jeu propose un retour haptique et un support de déclenchement adaptatif pour que vous puissiez vraiment ressentir l’hilarité slapstick. Comme pour de nombreux autres titres, si vous possédez la version PS4, vous pouvez passer à la PS5 gratuitement.

Cela arrive en même temps que le tout nouveau niveau Forest, qui est disponible dans toutes les versions du jeu. Avec la nouvelle étape, il y a un total de 17 niveaux de bac à sable pour jouer. Allez-vous vous jeter sur Human: Fall Flat sur PS5 ? Ne trébuchez pas dans la section commentaires ci-dessous.