Popp Hunna se fait critiquer pour être un vif d’or

Popp Hunna monte comment après le succès de son morceau « Adderall (Corvette Corvette) ».

Maintenant, le rappeur de Philly fait face à une industrie mise au rebut pour quelque chose qu’il a fait quand il avait 14 ans.

Hunna aurait coopéré avec le gouvernement fédéral après avoir été témoin du meurtre de son meilleur ami.

Quand Lil Uzi Vert a découvert cela, il a demandé que son couplet soit retiré du remix « Adderall ». Trouble, Lil Tjay, Toosii et Trippie Redd ont également déclaré qu’ils ne travailleraient pas avec les parvenus.

Maintenant, Wack 100 a approuvé le blackball.

Pensez-vous que parler aux fédéraux quand vous avez 14 ans parce que votre ami a été assassiné mérite un blackball?

On pourrait affirmer que les rappeurs plus âgés ont fait pire et ne sont pas exclus.