Popp Hunna obtient Gutta sur « Mud Baby »

Le rappeur Philly Popp Hunna est arrivé avec son dernier projet, Boue bébé. Courant pour dix pistes, Boue bébé présente des apparitions de Lil Uzi Vert, Toosii et Petty Level. Bien sûr, le projet contient des tubes bien connus comme « Adderall », qui obtient un remix d’Uzi. Mais il y a aussi de nouvelles pistes pour que les fans se sentent frais. Amusant, peu profond et addictif, Boue bébé est une pièce solide qui mérite votre attention.

Le projet est rempli de pièges, ne ralentissant que momentanément pour des chansons comme « Teenage Love ». Le style de Hunna est très similaire à celui d’Uzi, bien que moins raffiné. Boue bébé est un projet cool pour le rappeur, et nous espérons voir sa croissance et son talent l’amener à un niveau comme celui de ses collègues artistes de Philly comme Uzi et Meek. Vous pouvez diffuser Boue bébé partout maintenant, et faites-nous savoir ci-dessous ce que vous pensez du projet.