Popovich s’arrête également: s’agenouiller n’est “pas la réponse” pour les joueurs de la NBA

Après avoir repris sa saison, la NBA est solidaire pratiquement visible avec le mouvement Black Lives Matter. Dans la nuit de samedi, des acteurs de premier plan ont arrêté de jouer l’hymne pour la première fois. L’un des protagonistes l’explique en termes clairs.

Jonathan Isaac de l’Orlando Magic a été le premier joueur à ne pas participer à la manifestation à l’échelle de la ligue pour la justice sociale et contre le racisme dans la suite de la saison de la ligue de basket-ball professionnel nord-américaine NBA. Avant le duel avec les Brooklyn Nets vendredi soir (heure locale), que le Magic a remporté 128: 118, l’attaquant de 22 ans s’est arrêté pendant l’hymne national américain; tous les autres joueurs se sont mis à genoux comme leurs collègues la veille au début du tournoi de reprise dans la soi-disant bulle d’Orlando / Floride.

Isaac, lui-même noir, portait également son maillot Magic et non un T-shirt avec les mots “Black lives matter”. Il a justifié cela après le match par des raisons religieuses. “Me mettre à genoux et porter une chemise noire, ça compte, ce n’est pas la réponse pour moi personnellement. Pour moi, les vies des noirs sont soutenues par l’Évangile.” Pendant que ses coéquipiers étaient à genoux, il a prié, a déclaré Isaac.

“Décision personnelle”

L’entraîneur de longue date des San Antonio Spurs Gregg Popovich et son entraîneur adjoint Becky Hammon se sont arrêtés avant le match contre les Kings de Sacramento. Tous deux portaient des pulls “black lives Matt”. Popovich, 71 ans, également entraîneur de l’équipe nationale américaine, n’a pas voulu donner de raisons de sa position: “Chacun doit prendre une décision personnelle. A cet égard, la ligue a été formidable: chacun a la liberté de réagir comme il l’entend.”

L’agenouillement conjoint de tous les professionnels de la NBA avait surpassé la reprise, après quoi le patron de la NBA, Adam Silver, a clairement indiqué: «Je respecte la protestation pacifique conjointe de nos équipes pour la justice sociale et deviendra, dans ces circonstances, la règle de longue date qui exige de se présenter à l’hymne national. , ne pas appliquer. “

Le fait de s’agenouiller pendant l’hymne comme une forme de protestation revient au footballeur professionnel Colin Kaepernick, qui a manifesté de cette manière en 2016 en tant que quart-arrière des 49ers de San Francisco. “Je veux que cela continue. Je veux que les gens restent concentrés”, a déclaré l’entraîneur des Clippers Doc Rivers de TNT lorsqu’on lui a demandé quel effet il espérait que la manifestation aurait. Et LeBron James, superstar des Los Angeles Lakers, a rappelé: “Il y a eu des progrès. Dans le passé, nous avons cessé de faire du gaz, nous ne pouvons plus faire ça. Nous devons continuer à distribuer de l’amour. Nous voulons cela. Gardez vos oreilles ouvertes. “