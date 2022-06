Popeyes vend son poulet pour 59 cents en l’honneur du 50e anniversaire

Popeyes le ramène aux années 70.

En l’honneur du 50e anniversaire de la chaîne de poulet, Popeyes vendra deux morceaux de son poulet avec os de renommée mondiale pour seulement 59 cents.

L’offre spéciale célèbre la fondation de l’entreprise le 12 juin 1972. L’entrepreneur Al Copeland a ouvert Popeyes à la Nouvelle-Orléans et ses restaurants vendent depuis du poulet frit et des accompagnements savoureux du sud, comme des haricots rouges, du riz et des biscuits au beurre.

Conception de la vitrine précédente de Popeyes Avec l’aimable autorisation de Popeye

Le 12 juin, les clients qui utilisent l’application Popeyes ou se rendent sur Popeyes.com et dépensent au moins 5 € peuvent acheter deux morceaux de poulet pour seulement 59 cents. Le prix réduit, qui correspond au même montant que les clients étaient facturés à l’origine en 1972, sera disponible jusqu’au 19 juin.

Un menu Popeyes original Avec l’aimable autorisation de Popeye

L’offre à durée limitée ne peut pas être appliquée à la livraison et les achats à Los Angeles doivent être d’un minimum de 10 €.

Popeyes est connu pour ses saveurs de poulet et cajun qui célèbrent les racines louisianaises de la chaîne. Pendant 50 ans, Popeyes a continué à suivre les recettes et les techniques du sud qui incluent le panage et la panure du poulet à la main avant de commencer le processus de marinade de 12 heures qui donne à chaque morceau son croquant.