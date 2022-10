Pop Team Epic est le premier anime à être diffusé sur TikTok Live

C’est au cours de cette année que les plateformes de streaming d’anime Funimation et Crunchyroll, laissant ce dernier comme seule option pour profiter d’un large catalogue d’animes. Mais alors que plusieurs des sorties de 2022 ont fait leurs débuts en 2022, la comédie animée »Épopée de l’équipe pop » a fait quelque chose de différent que d’habitude avec sa deuxième saison.

D’après le manga du même nom de Bkub Okawa, l’anime suit la vie de deux adolescents, Popuko et Pipimi, et leurs aventures dans des situations chaotiques dans lesquelles ils se retrouvent constamment. » Pop Team Epic » a acquis une popularité considérable aux États-Unis et au Japon en raison de son humour et de ses références constantes à la culture pop.

La saison 1 a été un succès retentissant, les doubleurs de Popuko et Pipimi changeant à chaque épisode, et maintenant, après trois ans, » Pop Team Epic » vient de revenir pour sa deuxième saison en faisant quelque chose de jamais vu auparavant : créer leurs nouveaux épisodes sur TikTok en direct.

Vous pourriez également être intéressé par : Nouveaux films d’anime et d’animation qui sortiront en octobre 2022







Bien que les réseaux sociaux aient un flux important d’utilisateurs, c’est la première fois qu’un anime est diffusé sur un support autre que les plateformes de streaming. Les anime japonais étaient disponibles sur Crunchyroll et Funimation, tandis que d’autres services tels que Netflix, Hulu, hbo max Oui Première vidéo ils ont offert leurs propres exclusivités d’anime.

Mis à part la deuxième saison de » Pop Team Epic » en première sur TikTok, aucune autre franchise n’a fait ses débuts sur un réseau social, ou n’a d’anime disponible à regarder dans son application. Avec cela, de nombreux téléspectateurs se sont demandé si d’autres réseaux sociaux commenceraient à appliquer cette technique pour débuter l’anime, même à l’avenir, même les séries et les films.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Bleach et Coca-Cola collaborent avec une nouvelle boisson animée en édition limitée

Cependant, il existe une relation quelque peu éloignée entre l’anime et les réseaux sociaux. Les utilisateurs préfèrent généralement regarder leurs séries préférées sur l’ordinateur ou à la télévision en raison de l’écran plus grand. Même si Crunchyroll peut être téléchargé sur les téléphones portables, les réseaux sociaux se concentrent beaucoup plus sur son utilisation au sein des smartphones.

Même avec cela, si la décision de « Pop Team Epic » de faire sa première sur TikTok devient populaire pour d’autres productions, nous pourrions avoir un contenu de haute qualité sur les réseaux sociaux que nous utilisons quotidiennement, de nombreux utilisateurs ayant leur programme préféré sur leur application préférée.

La deuxième saison de » Pop Team Epic » est disponible pour regarder sur TikTok Live et sur le service Crunchyroll.