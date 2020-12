Pomme de terre? "Fortnite" fonctionne quand même grâce au nouveau mode performance

Epic Games commence aujourd’hui à déployer un nouveau mode de performance pour « Fortnite ». Avec le nouveau mode graphique, vous devez perdre un peu des graphismes de bonbons colorés du jeu, mais en retour, vous obtenez quelques images supplémentaires sur les anciennes usines de PC.

Comme le rapporte Epic Games dans son propre blog, le mode performance s’adresse principalement aux joueurs qui jouent déjà à « Fortnite » avec des réglages bas et avec un matériel faible. Le nouveau mode sera intégré au jeu aujourd’hui en version alpha. Il devrait soulager considérablement le GPU et le processeur des ordinateurs plus anciens et fournir plus de FPS.

Le mode Performance peut autoriser 60 FPS sur les ordinateurs portables

Comme l’explique Epic Games, les joueurs peuvent décider eux-mêmes s’ils veulent utiliser le nouveau mode de performance de « Fortnite ». Vous n’êtes pas obligé de le faire par le jeu. Si le jeu détecte des composants matériels plus anciens au démarrage, il recommande ce mode. En principe, cependant, il peut être activé ou désactivé à tout moment dans les options graphiques.

Dans l’article de blog, Epic donne deux exemples de la façon dont le mode Performance peut améliorer les performances du jeu:

Un ordinateur portable avec un processeur Intel Core i5 à 1,60 GHz, 8 Go de RAM et Intel UHD Graphics atteint 24 FPS en « Fortnite » avec une résolution de 720p et des détails graphiques bas. Avec le mode performance activé, il est de 61 FPS avec la même résolution et le même niveau de détail.

Un ordinateur portable avec AMD A10 à 2,1 GHz, 6 Go de RAM et AMD Radeon HD 8610G ne gère que 18 FPS avec les mêmes paramètres sans mode performance et 45 FPS avec boost activé.

Les textures haute résolution peuvent maintenant être désinstallées

Ceux qui luttent moins avec un faible FPS et plus avec un espace disque insuffisant peuvent également attendre avec impatience la mise à jour « Fortnite » d’aujourd’hui: les textures haute résolution sont désormais facultatives pour le jeu et peuvent être désinstallées si nécessaire. La renonciation aux textures haute résolution efface un bon 14 Go de mémoire sur le disque dur.

Si vous souhaitez désinstaller les textures, procédez comme suit: