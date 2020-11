Pom Klementieff abandonne Epic Diss Track sur Chris Hemsworth avec l’aide de Tom Cruise et Simon Pegg

L’année dernière, Pom Klementieff, mieux connu pour le rôle de Mantis dans le MCU, a été confirmé comme faisant partie du prochain Mission impossible film. Maintenant, l’actrice semble avoir changé son allégeance de la famille Marvel à sa nouvelle famille Impossible. Dans une piste de diss de 2 minutes et 42 secondes publiée sur YouTube, Klementieff a visé Thor lui-même, Chris Hemsworth et le plus grand MCU dans son ensemble.

La chanson de Klementieff est une adaptation de la chanson française « Laisse Tomber Les Filles », dont les paroles ont été retravaillées par l’actrice et elle Mission: impossible 7 co-vedette Simon Pegg. Le clip vidéo sur lequel la chanson se déroule a également été réalisé par Pegg sous la forme d’un film français en noir et blanc élégant mettant en vedette Klementieff chantant à divers endroits, d’un yacht à sa chambre d’hôtel, en passant par la plage.

La piste diss comporte quelques insultes de choix nivelées à Chris Hemsworth, de ses muscles à son apparence, à sa personnalité, à son petit marteau, tout en déclarant que Klementieff est le meilleur vengeur. De plus, Falcon est décrit comme un pigeon fan que Klementieff a mangé comme si elle était un chat. Après une longue liste d’attaques contre d’autres acteurs du MCU, dont Chris Evans, Chris Pratt et Tom Holland, l’actrice termine la vidéo de manière épique avec un camée de Simon Pegg, Tom Cruise, et Rebecca Ferguson tout en déclarant: « Une chose dont je suis sûr, et je suis désolé de vous briser le cœur, mais mon équipe est meilleure que la vôtre », faisant référence à l’équipe « Avengers » de Hemsworth.

L’attaque contre Hemsworth n’est pas le résultat d’une animosité personnelle de Klementieff, mais plutôt d’une partie de la série hebdomadaire de discussions trash de l’AGBO Superhero League. L’événement est une ligue de football fantastique caritative lancée par les frères Russo, mettant en vedette des acteurs du MCU, notamment Robert Downey Jr., Paul Rudd, Ryan Reynolds, Tom Holland et Chris Evans, entre autres. Le gagnant de la série verra l’argent amassé par la ligue versé à l’association caritative choisie.

La vidéo de Klementieff est la dernière d’une série de morceaux disséminés que les membres de la ligue fantastique ont créés les uns pour les autres. Auparavant, Paul Rudd a couvert Iron Man de Black Sabbath avec les paroles modifiées pour se moquer de Robert Downey Jr., avec un clip vidéo présentant une animation élaborée et Rudd jouant chaque membre du groupe. De plus, Simu Liu, qui joue dans le prochain Shang-Chi et la légende des dix anneaux, a mis en ligne un morceau de diss contre nul autre que le Merc ‘avec la bouche lui-même, Deadpool alias Ryan Reynolds.

Malgré les insultes lancées, le MCU continue d’être une famille unie, et la franchise ne montre aucun signe de ralentissement alors qu’elle entre dans sa phase suivante. Pour sa part, Klementieff sera ensuite vue dans Les gardiens de la galaxie Vol. 3, où Chris Pratt aura sans doute quelques mots de choix à dire à l’actrice pour la partie de sa vidéo de diss track où un magazine avec le visage de Pratt est montré reposant sur le derriere de Klementieff.

