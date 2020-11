Pollution plastique aux États-Unis: informations connexes et soins

Une nouvelle étude révèle que les États-Unis pourraient être responsables de jusqu’à cinq fois plus de contamination plastique que les rapports précédemment estimés Veronica Penney pour le New York Times.

Les résultats indiquent que les pays asiatiques, par exemple la Chine, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, sont à l’origine de presque toute la contamination plastique de la planète, rapporte Damian Carrington pour le Guardian.

Des travaux antérieurs ont placé les pays asiatiques au sommet d’un record des pires pollueurs plastiques marins de la planète, mais la nouvelle analyse publiée la semaine dernière dans la revue Science Advances rend mieux compte des déchets plastiques que les États-Unis exportent à travers le monde en plus des déversements illégaux à ses frontières.

Alors que la Chine reste le plus grand fabricant mondial de plastique, les enquêteurs découvrent qu’en 2016, les États-Unis ont été la première source de déchets plastiques de la planète, perdant quelque 42 millions de tonnes métriques au profit de l’environnement international, rapporte Laura Parker pour National Geographic. C’est presque le double du total de l’État suivant sur la liste, l’Inde, qui a généré 26,3 tonnes métriques de déchets plastiques cette saison-là. Les Américains ont utilisé plus de plastique par habitant en 2016 que les résidents d’un autre pays sur Terre à environ 286 livres par personne, selon la recherche.

«La pollution plastique atteint un niveau de crise au niveau international», Nick Mallos, un biologiste de la conservation spécialisé dans les débris marins au sein de l’Ocean Conservancy et co-auteur de cette nouvelle étude, informe Justine Calma de leur Verge. «Le plus déroutant est qu’au lieu de regarder le problème dans les yeux, pendant au moins 30 décennies, [the [ U.S.] externalisé notre problème de déchets dans les pays en développement. »

Selon le Times, comme les États-Unis ne disposent pas de l’infrastructure de gestion des déchets pour recycler tous leurs déchets plastiques, le pays envoie environ la moitié de ses matières recyclables à l’étranger. Les pays soupçonnés d’avoir une infrastructure de gestion des déchets insuffisante reçoivent eux-mêmes 88% des déchets plastiques.

«La contribution d’une nation à la contamination plastique ne s’arrête pas à ses frontières», informe Winnie Lau, spécialiste de la contamination plastique des Pew Trusts qui n’a pas participé à l’étude, au Guardian. «L’exportation de déchets plastiques aux États-Unis, à titre d’exemple, peut contribuer considérablement à la difficulté internationale du vinyle marin, et cette recherche significative donne un chiffre sur la quantité exacte de pollution.»

L’analyse a compilé des informations de la Banque mondiale sur les flux de déchets en provenance de 217 pays, en se concentrant sur les États-Unis, également incorporés dans des déchets de données et des décharges illégales aux États-Unis en plus du flux de déchets plastiques de nickel qui étaient susceptibles d’être recyclés, selon le Guardian.

La dernière année pour laquelle des informations étaient disponibles était 2016, mais il convient de noter que l’échange mondial de déchets plastiques a été bouleversé en 2018 lorsque la Chine a annoncé qu’elle n’achèterait plus de déchets plastiques américains. Plusieurs pays d’Asie du Sud-Est ont emboîté le pas et la baisse des prix du pétrole a également résisté au marché des plastiques recyclés, à travers le Times.

Cependant, les chiffres de 2016 restent décevants: seuls 9% des déchets plastiques américains ont été recyclés, ce qui, selon Mallos, est «très faible».

«Ce que la nouvelle étude souligne, c’est que nous devons conclure un accord sur la réduction à la source à la maison», informe Mallos au Times. « Cela commence par l’élimination des plastiques à usage unique inutiles et discutables »

