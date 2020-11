Pollution plastique: aujourd’hui, l’avenir est sombre à cause du plastique

Plus des deux tiers de tous les pays membres de l’ONU ont annoncé qu’ils étaient disponibles pour un nouvel accord pour endiguer la marée montante de déchets plastiques

Le soutien augmente dans le monde entier pour obtenir un nouveau traité international pour attaquer la catastrophe de la contamination plastique, il est apparu, bien que donc sans deux plus grands fabricants de déchets par habitant – les États-Unis et le Royaume-Uni – qui n’ont pas encore indiqué leur implication.

Un groupe de travail des Nations Unies sur le fouillis marin et les microplastiques s’est réuni lors d’un séminaire virtuel d’une semaine pour passer en revue le problème. Plus des deux tiers de tous les pays membres de l’ONU, tels que les pays d’Afrique, de la Baltique, des Caraïbes, des pays nordiques et du Pacifique, en plus de l’UE, ont annoncé qu’ils étaient prêts à envisager le choix d’un nouvel accord.

Le traité s’apparente à cet arrangement climatique de Paris ou au protocole de Montréal pour arrêter l’appauvrissement de la couche d’ozone. Ni le Royaume-Uni ni les États-Unis n’ont annoncé leur souhait d’obtenir un nouvel arrangement.

La Grande-Bretagne, qui rend l’UE à la fin de l’année civile, envisage l’un des deux choix: encourager les appels au renforcement d’un nouveau traité international ou renforcer les accords actuels pour réduire les déchets plastiques. Un choix de Zac Goldsmith, ministre de l’environnement, est connu pour être imminent. Les États-Unis se sont jusqu’à présent opposés à un accord mondial sur les déchets.

La réunion des Nations Unies sur l’environnement, qui a réuni le groupe de travail ad hoc (AHEG) sur les plastiques marins en 2017, a estimé que le cadre juridique international actuel réglementant la contamination plastique, comme les conventions de Stockholm et de Bâle, est fragmenté et inefficace.

La circulation du vinyle vers la mer devrait tripler d’ici 2040 si les tendances actuelles se maintiennent à 29 millions de tonnes par an – l’équivalent de 50 kg pour chaque mètre de rivage sur terre. Toutes les tentatives faites et déclarées jusqu’à présent pour supprimer les déchets plastiques devraient réduire le volume de seulement 7%. Une fois en mer, il se divise en microplastiques, pour être consommé par la vie marine.

L’élan politique en faveur d’un accord international visant à traiter le cycle de vie complet du plastique montait, avec de nombreuses déclarations ministérielles de haute technologie en faveur.

Un énorme morceau d’appâts plus anciens et de déchets plastiques de la zone de convergence subtropicale du Pacifique Nord – communément appelé le parc à ordures du Grand Pacifique. Photographie: Ocean Voyages Institute / ZUMA Wire / REX / Shutterstock

Avant ce mois, une résolution appelant toute la communauté mondiale à consentir à un accord international contraignant a été adoptée par les associés de l’Union internationale pour la conservation de la nature, et deux millions de personnes ont signé une pétition appelant à votre adhésion.

Lors de la quatrième et dernière assemblée du groupe AHEG de la semaine dernière, qui alimentera le 5e sommet de l’ANUE en 2021 et 2022, plusieurs délégués ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la catastrophe était exacerbée par une contamination plastique excessive liée à l’équipement de protection individuelle nécessaire pour résister à la pandémie de coronavirus. .

De nombreuses délégations ont exprimé leur soutien à un nouvel arrangement international, bien qu’il n’y ait pas eu de consensus sur la question de savoir s’il aborderait le désordre plastique marin ou s’éloignerait pour traiter la contamination par les plastiques de manière complète et quand il pourrait être juridiquement contraignant.

Ayub Macharia, directeur de l’Agence nationale pour l’environnement au Kenya, a déclaré que le monde entier exigeait un accord mondial pour protéger un «patrimoine commun, notre planète Terre». Il a déclaré aux délégués: «Le Kenya a convaincu publiquement une interdiction des sacs en polyéthylène en 2017 et n’utilise que des sacs en plastique dans les régions sûres en 2019.»

Sans copie mondiale, cependant, les activités du Kenya à elles seules n’ont pas réussi à réduire les déchets, a déclaré Macharia, annonçant que « en raison de nos frontières poreuses qui permettent le trafic illégal de plastique », il n’avait été poussé à travers les frontières du Kenya que vers d’autres pays.

Certaines entreprises qui fabriquent des sacs en plastique au Kenya n’ont migré que vers les pays voisins, a-t-il expliqué.

Roxanne Blesam, directrice générale du conseil de protection de l’excellence écologique des Palaos, a déclaré que la république a rejoint «l’écrasante majorité des spécialistes d’AHEG qui ont manifesté leur soutien à un accord international contraignant», a également soutenu une proposition présentée par l’UE à un comité de négociation intergouvernemental pour commencer à travailler dessus.

Hugo-Maria Schally, chef de l’unité de collaboration environnementale multilatérale au sein de la Commission européenne, a également affirmé que l’UE était un partisan d’un cadre mondial plus puissant pour faire face pendant un certain temps aux déchets marins et à la pollution plastique marine, dont l’absence de participation maintenant des États-Unis est resté une énorme barrière.

«Nous voyons des mouvements des États-Unis entrer dans une sorte de compréhension, mais je ne suis pas certain que les problèmes puissent être surmontés», a expliqué Schally.

De nombreuses ONG estiment qu’un accord mondial est le seul choix viable pour traiter les déchets plastiques. Un modèle pour un tel traité, attiré par l’Agence des enquêtes environnementales (EIA), comporte quatre piliers importants: l’observation et la couverture, pour inspecter le degré de la question; évitement; communicant; et l’aide technique et financière, telle que l’aide aux pays en développement.

Un nouveau blog pour nos followers English: apprendre sur un nouvel atelier où des bénévoles accueillent des particuliers pour réparer des objets divers qui leur servent au quotidien. En savoir plus ci-dessous 👇https: //t.co/SKuu73wrR1 – Prévention de la pollution plastique (@Plastic_EU) 13 novembre 2020

«Le maintien du statu quo n’est pas seulement intenable, il pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la planète Terre», a expliqué Christina Dixon, responsable de la campagne maritime à EIA. «Il est donc encourageant de voir une telle convergence croissante autour d’un traité international et juridiquement contraignant pour lutter contre la contamination plastique.

Plymouth installe des bacs spécialisés pour les déchets de pêche à la ligne afin de mettre fin à l’enchevêtrement des animaux sauvages 👏https: //t.co/vUTwpCHkws – Prévention de la pollution plastique (@Plastic_EU) 11 novembre 2020

Tim Grabiel, avocat principal à l’EIA, a déclaré: «Le service d’un traité international sur la contamination plastique est une activité importante que le gouvernement Biden pourrait entreprendre pour réparer les torts de son époque Trump. Au cours des quatre dernières décennies, nous avons rencontré la résistance du gouvernement Trump pour lutter véritablement contre la contamination plastique, ralentir les progrès et atténuer les tentatives mondiales. Nous sommes optimistes que, avec un changement de direction tout en haut, les États-Unis combineront leurs alliés et encourageront un traité international sur la contamination plastique à l’ANUE-5.

Au Royaume-Uni, un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré: «Nous travaillons avec des partenaires à travers le Commonwealth pour empêcher les déchets plastiques de frapper la mer, et nous nous sommes engagés à lancer un # 500m’Blue Planet Fund ‘ qui aidera les pays en développement à sauvegarder le milieu marin et à réduire la pauvreté »

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂