Polémique sur une éventuelle censure de The Squid Game en Belgique

Il reste encore quelques mois pour boucler le calendrier 2021, mais nous pouvons déjà vous assurer que la grande surprise de cette année a été Le jeu du calmar, la série de services de streaming Netflix qui est arrivé le 17 septembre et continue à ce jour d’être le plus choisi par les abonnés de la plateforme à travers le monde. Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, car des nouvelles sont venues de Belgique qui ont alerté les parents.

« Plusieurs personnes à risque d’exclusion et ayant de graves problèmes financiers reçoivent une mystérieuse invitation à participer à un jeu. 456 concurrents de toutes sortes et conditions se retrouvent enfermés dans un lieu secret où ils doivent s’affronter dans plusieurs jeux pour remporter 45,6 milliards de won. C’est sur les jeux d’enfants traditionnels coréens (feu rouge, feu vert, etc.), mais les perdants meurent. Qui va gagner et à quoi sert le jeu ? « , marque le synopsis de l’émission.

+ Controverse avec The Squid Game en Belgique

D’après ce que divers médias locaux en Belgique ont diffusé, ils ont découvert des élèves d’une école de la commune d’Erquelinnes recréant l’un des jeux du programme et a déjà attiré l’attention des autorités de la nation et des parents eux-mêmes pour le degré de violence qu’ils ont commencé à voir chez les enfants.

L’un des premiers tests de la série Netflix est « Feu rouge, feu vert », qui consiste pour les participants à s’approcher d’une poupée géante lorsqu’elle crie « Lumière verte », mais quand il a entonné « Lumière rouge » tous les concurrents devaient être immobilisés. Dans le cas de tout mouvement, ils ont été brutalement assassinés. Dans le cas de l’école en Belgique, la même méthodologie a été suivie, mais la punition consistait à recevoir un coup violent au visage.

« Nous sommes très vigilants pour arrêter ce jeu malsain et dangereux », ils ont communiqué depuis les écoles locales, en plus de l’appel des directeurs aux parents pour que les enfants n’ont aucun type de contact visuel avec ce qui est montré dans Le jeu du calmar. Bien que certains se soient prononcés en faveur de sa censure, les responsables de Netflix en Belgique, ils n’y ont pas fait référence et on s’attend à ce que tout continue sans modifications.

