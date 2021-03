Polémique sur la gamme Tata Nexon EV: la Haute Cour de Delhi accorde une réparation provisoire à Tata Motors

11 mars 2021 11:06:02 IST

Dans un nouveau développement, la Haute Cour de Delhi a maintenant accordé un redressement provisoire à Tata Motors et a émis une ordonnance de suspension contre la radiation du Tata Nexon EV de la liste des véhicules éligibles aux avantages en vertu de la politique EV du gouvernement de Delhi. Un porte-parole de Tata a publié une déclaration à cette fin en déclarant: « La Haute Cour de Delhi a publié un avis sur notre bref et accordé une mesure provisoire en ordonnant une suspension de la radiation de Nexon EV de la liste des véhicules éligibles du gouvernement de Delhi. »

« L’Honorable Haute Cour a accordé au gouvernement de Delhi le temps de déposer un contre-affidavit en la matière », a ajouté le communiqué de Tata.

Le gouvernement de Delhi avait retiré la Tata Nexon EV de sa liste de voitures éligibles à sa subvention sur les véhicules électriques après qu’un plaignant ait affirmé que son Nexon EV n’avait jamais rendu une autonomie de plus de 200 km malgré les conseils du concessionnaire et l’ARAI- L’autonomie certifiée est de 312 km. Tata Motors a répondu en disant que le chiffre ARAI est un chiffre prouvé atteint selon les normes fixées par la loi et que le Nexon EV répond également à la portée minimale de 140 km nécessaire pour que les véhicules à quatre roues satisfassent aux directives de subvention FAME-II. La société a ajouté que l’autonomie était affectée par divers facteurs et a noté que les propriétaires qui se sont familiarisés avec la conduite du Nexon EV ont vu l’autonomie augmenter de 10%. En savoir plus sur la politique EV du gouvernement de Delhi ici.

Le gouvernement avait rejeté l’argument de Tata Motors, avec le raisonnement que le seul résultat du test ARAI ne peut pas déplacer la réclamation du propriétaire qui a constamment vu une autonomie de 200 km dans des conditions réelles. Le gouvernement a en outre noté que Tata Motors n’a fait aucun effort pour vérifier de manière indépendante la plainte selon laquelle cette allégation n’était pas un incident isolé.

Le gouvernement de Delhi avait constitué un groupe spécial pour parvenir à une décision finale sur la question, mais a suspendu les avantages du Nexon EV avec effet immédiat.

