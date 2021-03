Polémique raciste aux Oscars 2021 par Judas et le Messie noir

Toutes les candidatures ont été soumises pour la prochaine édition du Prix ​​Oscar, après une année 2020 fatidique pour la cinématographie dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus qui a contraint la plupart des cinémas à rester fermés. Bien que certains aient été ouverts, ce n’était pas suffisant et ils se classent l’année dernière parmi les pires pour l’industrie. Avec les triplets annoncés, une forte controverse est également venue: pourquoi «Judas et le Messie noir» n’a-t-il pas ses acteurs dans la catégorie Acteur principal?

Lundi matin, l’annonce des nominés aux Oscars a été annoncée par Nick Jonas et Priyanka Chopra. Grâce à une diffusion à distance qui a été suivie par des milliers de personnes en direct, les artistes sont allés à la rencontre des candidats qui concourront dans les 23 catégories. L’un des moments les plus discutés a été celui où il a été révélé que Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield, tous deux de «Judas et le Messie noir» figuraient dans le «Meilleur second rôle masculin»..

Voyant cette situation, sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à dénoncer le racisme contre les récompenses les plus prestigieuses d’Hollywood et le ton des commentaires était: « Pour l’Académie, Judas et le Messie noir est un film sans protagonistes ». La bande suit Bill O’Neal (Lakeith Stanfield), qui infiltre les Black Panthers of Illiniois, dirigé par Fred Hampton (Daniel Kaluuya), pour saper le groupe révolutionnaire au nom du FBI.

Selon les commentaires, qui devrait être dans la catégorie « Meilleur acteur principal » est Lakeith Stanfield, puisque le film commence avec lui se faisant passer pour un policier, ils l’arrêtent et là, il commence à travailler pour le FBI en tant qu’infiltré, alors le secondaire est clairement Daniel Kaluuya, l’objectif que O’Neal dans le long métrage veut atteindre pour gagner sa confiance. Jusqu’à présent, personne des Oscars n’a donné d’explication, même s’ils espèrent que rien ne se passera.

La grande fête qui clôturera la saison des récompenses 2020/21 ce sera le 25 avril, une date avec près de deux mois de retard en raison de Covid-19. Il n’est pas encore complètement défini s’il y aura des acteurs en face à face ou s’ils auront un rôle chez eux via une connexion d’appel vidéo, comme cela s’est produit lors des derniers Golden Globes.