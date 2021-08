Polémique entre Joel Kinnaman et un mannequin qui l’accuse de viol !

Joel Kinnaman a été accusé par le modèle Bella Davis l’avoir violée en 2018 à New York alors qu’elle était en état d’ébriété. L’acteur n’a pas hésité à assurer que la rencontre avec la femme était consentie et que maintenant le protagoniste de l’événement l’extorquerait et menacerait sa famille. C’est pourquoi il a décidé d’obtenir une ordonnance restrictive contre la femme.

L’interprète a souligné que lui et Davis ils ont gardé un « brève relation amoureuse » en 2018 au cours de laquelle il y a eu deux rapports sexuels consensuels. « J’ai demandé une ordonnance restrictive contre une femme qui a menacé de me faire du mal physiquement, à ma famille et à mes proches et qui a essayé de m’extorquer de l’argent et des objets de valeur. », a déclaré l’acteur dans un communiqué.

Le protagoniste de La brigade suicide énuméré les différentes demandes qu’il aurait reçues de Davis: « De l’argent, des relations avec Hollywood, de l’aide pour obtenir un visa de travail, une page Instagram vérifiée, une page Wikipedia, une séance photo avec Sports Illustrated, 400 000 € pour un appartement, et plus encore. »

Aux premières heures du samedi, Davis a profité de son compte Instagram pour expliquer les raisons qui l’ont amenée à dénoncer Kinnaman et est venu montrer une série de messages texte avec le « L’agent de Joël », qui serait le représentant Jean d’Orlando. Selon cette conversation, les représentants légaux de l’acteur cherchaient un accord avec Davis. « Pourquoi l’avocat de Kinnaman as-tu payé mon avocat qui a refusé l’accord qu’ils voulaient ?« , a exprimé le modèle et a ajouté : « Ils voulaient que je me taise !.

L’ordonnance restrictive indique comment Jean d’Orlando il a rencontré Davis en Suède le 25 juillet et son frère, qui a participé à la réunion, portait un fusil et avait une attitude agressive. Kinnaman Il a également dénoncé que le mannequin affirmait avoir parlé avec des célébrités telles que James Lebron, Chris Brown Oui Lil Wayne, qu’ils seraient prêts à faire du mal à l’acteur. La vérité est que ce qui s’est passé entre ces deux personnes n’est pas clair, mais Kinnaman il a agi en toute légalité et s’est défendu en public contre une situation qui pourrait nuire à sa carrière. Controverse!