Polémique en Chine sur la censure de la spéciale Friends

Le 27 mai sera l’une des dates les plus mémorables par les fans de Amis, puisque c’était le jour du lancement de la rencontre tant attendue des acteurs du service de streaming HBO Max. Chacun des visages de la sitcom à succès était présent dans les studios Warner Bros.pour raconter leurs meilleures anecdotes et il y a eu de nombreux moments spéciaux, mais certains d’entre eux ont été censurés en Chine. Que s’est-il passé?

« Après des années d’innombrables demandes de fans du monde entier, les stars de la série Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer reviennent sur la scène sonore originale de la comédie emblématique, Stage 24, sur le Warner Bros. Lot Célébration inoubliable « , était le synopsis de l’événement célébré par les fans sur les réseaux.

Bien que cela semblait être un programme de plus pour se souvenir des années de l’émission télévisée, il n’a pas échappé à la controverse. Ce qui s’est passé était l’émission spéciale a été diffusée sur trois plateformes en Chine, mais toutes ont été modifiées par le gouvernement. Plus précisément, ils ont éliminé les apparitions de stars comme Lady Gaga, Justin Bieber et BTS. Parce que?

En 2016, la chanteuse est entrée sur la liste d’interdiction des autorités chinoises lorsqu’elle a rencontré le Dalaï Lama, Chef spirituel tibétain. Bieber a reçu le même traitement après avoir publié un autoportrait au sanctuaire Tasukuni de Tokyo, un lieu de culte shinto qui rend hommage aux Japonais tombés dans les guerres, dont 14 criminels contenus par les alliés après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale.

Quant au groupe K-pop, ils ont mérité leur censure en omettant de se référer aux Chinois morts pendant la guerre de Corée., lors d’un discours sur la douleur causée par les batailles dans la région. Les fans en Chine ont montré leur mécontentement en n’obtenant même pas de réponses aux actions du gouvernement, même si nous savons que le département de propagande est celui qui approuve ou n’approuve pas les productions étrangères et peut conduire à une interdiction, comme cela se produit apparemment avec Shang-Chi et Eternals.