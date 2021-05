Polémique dans Marvel: interdisent-ils Eternals et Shang-Chi en Chine?

L’un des produits les plus rentables de ces dernières années est le Univers cinématographique Marvel, qui a commencé avant son acquisition par Disney, et de là est devenue l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du cinéma. Il est difficile qu’un pays ne veuille pas avoir ses films dans son pays, mais cela pourrait arriver Chine avec deux films spécifiques: Eternals et Shang-Chi. Quelle est la raison?

Cela a été rapporté par les médias américains Variété ce mercredi, quand ils ont remarqué que le Chaîne cinématographique chinoise CCTV6 a publié une liste des dates de sortie des États-Unis, où inclus Black Widow, qui arrivera officiellement le 9 juillet, mais ils ont laissé de côté les éternels et Shang-Chi et la légende des dix anneaux, avec des sorties pour le 3 septembre et le 5 novembre, respectivement.

Cela devient plus pertinent car la chaîne est sous la juridiction du puissant département de propagande chinois, qui a le dernier mot sur les approbations de films. Contrairement à d’autres pays, Tout projet qui veut y être publié doit passer par une approbation gouvernementale, afin de ne pas subir une censure ultérieure. Pourquoi les deux titres Marvel ne sont-ils pas répertoriés?

Tout d’abord, il faut dire que les deux longs métrages ont un lien direct avec la Chine: Shang-chi marquera les débuts du premier super-héros asiatique, interpreté par Simu liu Oui Eternals sera réalisé par Chloé Zhao, né à Pékin. La première grande raison serait que la cinéaste a plus d’une fois critiqué son pays, allant jusqu’à dire que c’est « un endroit où il y a des mensonges partout ».







Pour ça, Zhao a été censurée et même la nouvelle de sa victoire aux Oscars 2021 a été bloquée, ainsi que la première de Nomadland. Dans le cas de Shang-chi, le problème serait dans son méchant, Fu Manchu, qui a reçu des commentaires racistes à l’époque, et bien que ce ne soit pas dans la bande, ils affirment qu’un autre personnage remplit la même fonction. Jusqu’à présent, personne de Marvel n’a fait référence à cela et pour le moment, il perd son deuxième meilleur marché de la planète.