Polémique dans Marvel : Black Panther 2 est retardée car l’un de ses protagonistes est anti-vaccination

Panthère noire : Wakanda pour toujours est l’un des films les plus attendus de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, car c’est là que l’héritage de Chadwick Bossman, décédé le 28 août 2020 d’un cancer du côlon. Cependant, les choses ne se passent pas bien pour la production et ils ont rencontré un inconvénient majeur de la part d’un de leurs protagonistes.

Après le succès de 2018, Kevin Feige a assuré qu’il y avait plus d’histoires à raconter sur le personnage. Avec la mort de Boseman, ils ont estimé qu’il n’y avait pas besoin de chercher un autre acteur, ni qu’il serait recréé avec CGI, donc une grande partie du script a dû être retravaillée pour développer le film. Ne pouvant pas compter sur son étoile, il a été décidé que le monde de T’Challa sera exploré et que les autres personnages honoreront son héritage.

+ Black Panther 2 est retardé

Le tournage a commencé à Boston en juin de cette année, mais Letitia Wright, qui joue Shuri, a subi une blessure au dos et a décidé de se rétablir chez lui à Londres, ce qui a complètement arrêté les enregistrements. Un nouveau revers a été connu il y a quelques heures et c’est L’actrice ne peut pas retourner aux États-Unis, car les non-immigrants et les non-citoyens locaux doivent avoir les deux doses du vaccin contre le coronavirus, mais elle n’est pas vaccinée.

Cela a été confirmé par le médium Le journaliste hollywoodien, qui a contacté Disney pour se renseigner à ce sujet, mais la société a refusé de donner son avis. Cela a déjà été discuté précédemment, puisque Wright vient de supprimer certains de ses réseaux sociaux pour avoir provoqué des réactions négatives en publiant une vidéo qui remettait en cause la légitimité des vaccins, le changement climatique et contenait des commentaires transphobes.

Pour le moment, le tournage est en cours de développement, mais sans l’un de ses grands protagonistes, il sera difficile de continuer avec l’histoire imaginée. En plus de Letitia Wright, dans le casting sont Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Winston Duke, Angela Bassett et Dominique Thorne, sous la direction de Ryan Coogler. Panthère noire : Wakanda pour toujours a une date de sortie prévue pour le 11 novembre 2022 et Marvel devrait résoudre ce problème dès que possible.

