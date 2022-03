Polémique dans Les Animaux Fantastiques : une actrice a attaqué JK Rowling et en a subi les conséquences 21

Images de Warner Bros.

Après le scandale de Johnny Depp, remplacé par Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald, le film revient dans l’actualité pour une autre modification. Le troisième film sortira en salles le 14 avril.

©IMDBLe premier film est sorti en 2016.

Le 14 avril, les amoureux de Harry Potter auront l’occasion de voir un nouveau film de l’univers de Assistant de Poudlard. Les Animaux Fantastiques 3 sera présenté en première avec le sous-titre Les secrets de Dumbledore. Après trois ans et demi, l’histoire qui met en vedette Eddie Redmayne comme le mignon spécialiste des créatures magiques, Newt Scamander. Comme on le sait, cette production n’aura plus Johnny Depp dans le rôle de Gellért Grindelwald et sera remplacé par Mads Mikkelsen.

L’arrivée de Mikkelsen au casting ne semble pas être le seul changement drastique que cette production aura et ils l’ont remarqué dans Twitteroù ils ont révélé une décision controversée de Images de Warner Bros.. Le studio a fait un changement dans la conception des affiches, où une actrice a été complètement supprimée, ce qui laisse entendre que son rôle sera beaucoup plus petit, même si son personnage était l’un des personnages secondaires les plus pertinents des éditions précédentes.

Il s’agit de Catherine Waterstonl’actrice qui donne vie à Tina Goldsteinl’auror qui travaille aux États-Unis et qui s’est présentée comme l’intérêt romantique de triton. Au Twitterutilisateur @egeapaydiin partagé les affiches de Les Animaux Fantastiques 1 et 2où il a été vu Waterstonainsi que des gros titres des médias critiquant la position transphobe de JK Rowling. La quatrième photo était l’affiche de Les secrets de Dumbledoreoù Waterston ne s’est même pas présenté.

Articles publiés par des sites comme Salon de la vanité et indiewire a montré l’actrice manifestant contre les paroles de Rowling et parlant de la « importance » pour faire ça. En effet, dans un entretien avec L’indépendantdéclaré: « Parce que je suis impliqué dans animaux fantastiques, j’ai senti qu’il était important de communiquer ma position. On se demande s’ils pourraient le confondre avec les opinions des autres par association ». Bien que l’actrice apparaisse dans la liste des participants du troisième film, il est possible que l’importance de son personnage ait été réduite après ses critiques à Rowling.

Redmayne a également critiqué Rowling

Au-delà des conclusions que l’on peut en tirer (qui ne seront confirmées que le jour de la première du film), Waterston Elle n’était pas la seule à exprimer ouvertement sa position. Outre l’actrice qui donne vie à Baignoirele protagoniste même de la saga, Eddie Redmaynea également critiqué l’auteur de Harry Potter pour ses propos. Je ne suis pas d’accord avec les commentaires de Jo. Les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes et les identités non binaires sont valides. »dit à Variété.

