Polémique après la bande-annonce de Fantastic Animals 3: Mads Mikkelsen a fermé son Instagram pour les fans de Johnny Depp

MAKO CREATIONS Coffret Moulages 3 Animaux - Bienvenue à la ferme

Etui composé de 3 moules: celle du lapin, de la poule et du chien de garde. Fabriquez en plâtre et personnalisez vos 3 animaux de la ferme avec ce kit créatif complet. Un jeu amusant idéal pour développer la créativité et l'imagination des enfants. Ils vont adorer mouler, démouler et peindre leur chef d'oeuvre. Ce jeu de moulage en plâtre est conseillé pour les enfants à partir de 5 ans. Les + du produit : Développe la créativité Réutilisable Fabrication française Thème : Animaux / ferme / Moulage Idée de cadeau pour : Anniversaire / Noël / Faire une activité créative Contenu : 3 moules en latex (lapin, poule et chien), 3 sachets de 80 g de plâtre, 6 pots de peinture 5 ml (rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc), 4 croisillons, 1 pinceau, 1 notice de jeu. Taille : 80 x 150 x 180 mm Attention : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.