Polaroid Go: c’est ce qui prétend être le plus petit appareil photo analogique instantané au monde

Polaroid a présenté ce qui, disent-ils, est le plus petit appareil photo analogique au monde: le Polaroid Go. C’est un appareil photo qui, tout en conservant les lignes de conception typiques de Polaroid, opte pour un format plus petit et des dimensions réduites. Son objectif, bien sûr, est qu’il soit facile à transporter n’importe où.

De toute évidence, la société n’a pas manqué l’occasion de présenter son nouveau format de film, Polaroid Go Film, « le plus petit film analogique jamais produit par la marque« dans son histoire. Il a des dimensions de 66,6 x 53,9 mm et n’est compatible qu’avec ce nouvel appareil photo. Ensuite, nous allons mieux le connaître, mais non sans d’abord souligner que le prix de l’appareil est de 139,99 euros.

Fiche technique Polaroid Go

POLAROID GO DIMENSIONS ET POIDS 105 x 83,9 x 61,5 mm

242 grammes LENTILLE Résine polycarbonate

Vitesse d’obturation: 1 / 125-30 secondes

Ouverture: f / 12 et f / 52

Focale: 34 mm CHAMP DE VISION Diagonale: 65,1 °

Horizontale: 48,1 °

Verticale: 49,1 ° TAMBOURS 750 mAh FILM Film Polaroid Go

ASA: 640

Format: 66,6 x 53,9 mm

Zone d’image: 47 x 46 mm TEMPS DE DÉVELOPPEMENT 10 à 15 minutes LE PRIX 139,99 euros

Minuscule et pas si instantané

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’attraction principale du Polaroid Go est sa taille. L’appareil photo mesure 105 x 83,9 x 61,5 millimètres et pèse 242 grammes. Pour mettre les choses en contexte, le Polaroid Now mesure 94 x 112,2 x 105,2 millimètres et pèse 434 grammes. Il est nettement plus petit et un peu plus léger. Il est uniquement disponible en blanc.

L’appareil monte une lentille en résine polycarbonate avec un vitesse d’obturation de 1 / 125-30 secondes, ouverture f / 12 et f / 52 et focale de 34 mm. Son champ de vision diagonal est de 65,1 °, 48,1 ° horizontalement et 49,1 ° verticalement. Il dispose également d’un flash automatique avec une fonction de remplacement, d’un miroir pour les selfies et de la possibilité de prendre des doubles expositions.

Selon Polaroid, avec la batterie intégrée de l’appareil photo, qui a un Capacité de 750 mAh, nous pouvons tourner jusqu’à 15 packs de films. Si chaque paquet contient huit films, nous parlons de jusqu’à 120 films. La recharge devra être effectuée via le port USB.

Et quel genre de film utilisez-vous? Le nouveau film Polaroid Go. Ce type de film mesure 66,6 x 53,9 mm, mais la zone dédiée à l’image est de 47 x 46 millimètres. Maintenant, bien que Polaroid prétende qu’il s’agit d’un « appareil photo analogique instantané », la vérité est que le film prend entre 10 et 15 minutes à se développer.

Versions et prix du Polaroid Go

La Polaroid Go Il peut être réservé dès maintenant sur le site Polaroid et sera mis en vente le 27 avril prochain. Son prix est de 139,99 euros et le pack comprend l’appareil photo et deux cartouches de huit films chacune. Chaque paquet de films coûte 19,99 euros.

Plus d’informations | Polaroïd