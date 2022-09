Pokimane revient sur Twitch après une pause et a des nouvelles importantes pour ses fans

Pokimané est considéré comme l’un des streamers les plus populaires sur Twitter. Elle diffuse presque quotidiennement sur la plateforme de streaming depuis neuf ans et a récemment pris une pause d’un mois. Maintenant elle est de retourmais quand elle revient, elle en a un nouvelle surprenante pour ses fans, elle a apporté un honnête Youtube-Partage la vidéo avec sa communauté.

La vérité sur le streaming

Dans une vidéo qui l’a énervée, Pokimane a eu le courage de parler à ses fans de certains des changements qu’elle envisage d’apporter à sa carrière. Dans la vidéo, elle décrit sa carrière de streameuse et dit qu’elle a commencé à streamer à l’âge de 17 ans.

Elle décrit le streaming Twitch comme « course » et à quel point il peut être épuisant de suivre toutes les tendances. Neuf ans se sont écoulés depuis son lancement et le streaming constant fait maintenant des ravages. Elle a expliqué à ses fans ce qu’elle ressent avec cette pression continue :

« Que vous en soyez conscient ou non, il y a une telle pression sur les streamers pour suivre toutes les tendances, capitaliser sur l’audience, diffuser plus longtemps que le gars à côté de vous ou le gars avec qui vous partagez une audience similaire. C’est juste une industrie très compétitive. »elle dit. « Je suis arrivé à un point de ma vie où il ne me semble plus épanouissant sur le plan créatif d’en faire partie. »

Pokimane veut moins streamer sur Twitch

Pour l’un ou l’autre fan, il semble certainement que Poki veuille abandonner complètement sa carrière de streaming. Mais heureusement ce n’est pas le cas. La streameuse veut rester avec Twitch, mais ajuste sa situation pour que ce soit bon pour elle.

Elle annonce dans la vidéo qu’elle ne se retirera pas du streaming, mais élargira la nature de son contenu en plus de problèmes de style de vie actions et seulement stream si tu en as envie. « Je te vois quand je te vois »a-t-elle déclaré dans sa vidéo YouTube, faisant probablement comprendre à ses fans que les flux réguliers appartiennent au passé.

Plus de temps pour leurs vrais intérêts

Au fur et à mesure qu’elle explique, elle souhaite publier davantage de ce qui l’intéresse, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des jeux. Elle mentionne que ses fans aiment plus de contenu lifestyle vlog, photos de remise en forme et vidéos de beauté sur des plateformes comme Twitter, Instagram et TIC Tac peut s’attendre.

Poki note également qu’elle aime passer du temps sur d’autres plateformes de médias sociaux. Sur TikTok, par exemple, elle peut échanger des intérêts en dehors du streaming avec un public majoritairement féminin. « J’ai l’impression que les autres plateformes correspondent désormais un peu mieux à mon style de vie. Le streaming et les jeux s’y intègrent, mais cela ne doit pas être tout. «

Vers la fin de la vidéo, elle est devenue un peu sentimentale avec les larmes aux yeux : « Il est difficile de ne pas avoir l’impression qu’un chapitre se ferme, mais au lieu de cela, il ne fait qu’ouvrir de nouvelles portes ; J’entre dans une nouvelle phase et un nouveau chapitre de ma vie.

Voici la vidéo complète du streamer :

