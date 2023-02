Poker Face se renouvelle avec une deuxième saison : pourquoi elle a tant de succès

La série »poker Face » vient d’être renouvelée pour une deuxième saison sur la plateforme de streaming Paon, après un grand succès. La nouvelle a été publiée juste après la fin de la première saison avec son dixième épisode.

L’histoire est menée par natasha lyonne comme Charlie Cale, un employé de casino qui a la capacité de dire quand quelqu’un ment. Son pouvoir devient trop utile lorsqu’elle se retrouve impliquée dans des situations étranges, l’amenant à commencer à résoudre des crimes.

» Poker Face » utilise la méthode » likecatch », connue pour montrer d’abord le tueur et remonter dans le temps pour voir comment il a été attrapé. Cette méthode a d’abord été popularisée par »Columbo ». La série a une grande équipe créative composée de rian johnsonqui a créé les films »Knives Out » de Netflix, Natasha Lyonne et bélier bergman.

Le responsable du contenu NBCUniversal, Susan Rovera précédemment commenté que la série avait de bonnes chances d’avoir une deuxième saison en raison de son grand succès, décrivant la série comme quelque chose qui « dépasse son poids ».

Dans l’annonce officielle de la saison 2, Rovner a parlé de l’enthousiasme de Peacock à revenir à « Poker Face » pour une deuxième saison, en disant: « Poker Face est l’une de ces émissions indéniablement rares dont nous sommes tous tombés amoureux depuis. début, mais les éloges de la critique et la réponse des téléspectateurs ont dépassé nos rêves les plus fous. »

Le créateur Rian Johnson a discuté de la vision unique de la série sur le format mystère de la télévision, qui se concentre généralement sur la résolution de crimes et l’examen de suspects et de preuves. « Ce n’est pas comme s’il y avait huit suspects avec lesquels nous devons nous occuper en cette heure de télévision », a expliqué Johnson. « On peut vraiment dédier l’histoire au tueur et à la victime, au sens secondaire. Ils peuvent vraiment s’approprier l’épisode. »

La première saison de »Poker Face » est disponible sur la plateforme Peacock.