Pokémon: Une nouvelle ouverture confirme que Ash aura un Lucario dans l’anime

Monstres de poche, la saison la plus récente de Pokémon, a été plein de surprises pour les fans de monstres de poche, en particulier pour l’équipe inattendue d’Ash Ketchum.

“/>

Le champion actuel d’Alola aura une performance importante dans son équipe lors des prochains épisodes, comme selon le nouveau ouverture de la série, son petit Riolu évoluera pour devenir le puissant Lucario.

L’ouverture 2 de Pokémon Travel est arrivée! pic.twitter.com/O4p2r1ljrv – Centre Pokémon (@CentroPokemon) 9 août 2020

Pendant quelques instants, nous pouvons voir Ash and Go au milieu d’un raid Pokémon face, ni plus ni moins que, Eternatus, une créature légendaire de Galar; les deux entraîneurs accompagnés de leur Pokémon le plus puissant.

Dans le cas de Go on le voit avec son Cendrillon, ce qui confirme que son Raboot a évolué. Tandis que Ash est accompagné des toujours fiables Pikachu et Lucario. Ce dernier est précisément l’évolution de Riolu et l’un des Pokémon les plus populaires au monde.

Ash et Goh feront bientôt face à Eternatus. pic.twitter.com/mC29pPf0K0 – Centre Pokémon (@CentroPokemon) 9 août 2020

Jusqu’au moment, Rilou s’entraîne constamment, en fait, dans le même ouverture On peut le voir s’entraîner et s’amuser avec ses coéquipiers, donc l’évolution pourrait prendre plusieurs semaines.

De retour à Alola?

Une autre information que nous pouvons sauver du nouveau ouverture l’anime est l’apparition de Mallow, Lana, Kiawe et Sophocles, qui a accompagné Ketchum dans son voyage à travers la région d’Alola.

Les compagnons d’Ash d’Alola reviennent à l’anime! pic.twitter.com/mlKqa80ec7 – Centre Pokémon (@CentroPokemon) 9 août 2020

Monstres de poche Il a été caractérisé en nous ramenant dans les anciennes régions de l’anime, il ne serait donc pas étrange que dans un épisode, Ash soit réuni avec ses amis d’Alola. Et si vous vous demandez où est Lillie, nous vous rappelons qu’elle n’est pas restée sur l’île à la fin de la saison précédente.

Avec juste le ouverture, on peut imaginer que Monstres de poche continuera de surprendre les fans de Pokémon avec des invités spéciaux et l’équipe du grand protagoniste. Il va donc falloir garder un œil sur chaque épisode.

Excité pour l’arrivée de Lucario dans l’équipe d’Ash ou pour le retour d’anciens personnages?

Avec des informations de Centre Pokémon.

***

Dans MOT DE PASSE Nous révélons tous les secrets qui entourent la vie des joueurs les plus exigeants. Ne le manquez pas sur notre chaîne YouTube.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂