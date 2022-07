POKEMON ULTIMATE JOURNEYS THE SERIES SAISON 25 Épisode 8 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de POKEMON ULTIMATE JOURNEYS THE SERIES SEASON 25 Episode 8. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série sont vraiment excités pour son prochain épisode. Donc, pour connaître toutes les informations possibles, beaucoup de ses fans recherchent à ce sujet partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de POKEMON ULTIMATE JOURNEYS THE SERIES SEASON 25 Episode 8 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 25 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série animée japonaise et cette série dure depuis longtemps à travers de nombreuses parties. Son premier épisode est sorti le 17 novembre 2019 sur sa chaîne officielle TV Tokyo et plus tard cette série est arrivée sur Netflix. Après la sortie de cette série animée, les fans ont capté l’engagement de nombreuses personnes du monde entier. Maintenant, tous les fans recherchent son prochain épisode.

Toute l’intrigue de cette série suivra un garçon nommé Ash, qui veut être le roi du monde Pokemon en capturant de plus en plus de pokemon avec l’aide de Pikachu. Alors Ash avec son Pikachu tente de capturer Mew et tous les Pokémon. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Maintenant, tous les fans de cette série recherchent sa prochaine date de sortie POKEMON ULTIMATE JOURNEYS THE SERIES SEASON 25 Episode 8. Alors, sans plus tarder, informez-vous.

POKEMON ULTIMATE JOURNEYS THE SERIES SAISON 25 Épisode 8 Date de sortie

Ici, nous allons révéler la date de sortie de POKEMON ULTIMATE JOURNEYS THE SERIES SEASON 25 Episode 8. Le nom de l’épisode 8 est Out of Their Elements ! et il sortira le 16 juillet 2022. Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans ce prochain épisode, marquez simplement la date et n’oubliez pas de le regarder avec vos amis.

Où regarder POKEMON ULTIMATE JOURNEYS THE SERIES?

Si vous souhaitez regarder cette série, sa plateforme officielle est The WB Network et aux États-Unis, vous pourrez très bientôt diffuser cette série sur Netflix. Comme nous le savons tous, Netflix est une plate-forme payante OTT Media, vous devrez donc d’abord acheter un abonnement.

Liste des épisodes de la saison 25

Voici la liste des épisodes de la saison 25.

Le Spectral Express !

Le chemin sinueux vers la grandeur !

Souffrir des lancers et des flèches !

Les bons, les méchants et les chanceux !

Illuminez le chemin du retour !

Une évolution du goût !

Hors de leurs éléments !

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de POKEMON ULTIMATE JOURNEYS THE SERIES SEASON 25 Episode 8, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant POKEMON ULTIMATE JOURNEYS THE SERIES SAISON 25 Épisode 8 Date de sortie dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

