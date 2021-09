Pokemon the Movie: Secrets of the Jungle Trailer arrive avant la première de Netflix

Pikachu et Ash sont de retour dans un tout nouveau Pokémon film le mois prochain, et la première bande-annonce vient de sortir. Appelé Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle, le long métrage oppose les deux dans une nouvelle aventure alors qu’ils rencontrent le Pokémon mythique Zarude et surmontent le danger qui menace la jungle. Il devrait sortir sur Netflix le 8 octobre et vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous.

La ligne de connexion se lit comme suit : « Au plus profond de la jungle, loin de tout établissement humain, vous trouverez la forêt d’Okoya, un paradis Pokémon interdit aux étrangers. Dans cette jungle vit Koko, un garçon humain qui a été élevé comme Pokémon par le Pokémon mythique Zarude. Koko a grandi sans jamais douter qu’il est un Pokémon. Mais un jour, une rencontre fortuite avec Ash et Pikachu laisse Koko avec son premier ami humain. Est-il vraiment un Pokémon ? Ou est-il, en fait, un humain ? »

Décrivant davantage Koko et Dada Zarude, le site officiel dit des personnages : « Koko est un garçon de 10 ans qui vit dans la forêt d’Okoya sous la garde de Dada Zarude, qui l’a trouvé seul dans la jungle quand il était un bébé. À mesure que Koko grandit, il commence à se rendre compte qu’il n’est pas tout à fait le même que les autres Pokémon. Dada Zarude a quitté sa troupe pour élever Koko, qu’il a trouvé bébé dans la jungle il y a environ 10 ans. Dada Zarude et Koko vivent près de eux-mêmes dans la forêt d’Okoya. Mais lorsque Koko rencontre Ash, Dada Zarude est obligé de reconnaître la vérité sur l’identité de Koko.

D’autres personnages clés sont également décrits. Un personnage, le docteur Zed, dirige l’équipe de recherche de la société Biotope à la recherche d’une source aux pouvoirs de guérison dans la forêt d’Okoya. Sharon, une chercheuse de la Biotape Company qui travaille sous la direction du docteur Zed, collecte également des échantillons d’eau pour analyser leur composition afin de trouver des indices sur l’emplacement d’une source de guérison.

Tetsuo Yajima dirige Pokémon le film : Les secrets de la jungle à l’aide d’un scénario co-écrit avec Atsuhiro Tomioka. C’est le 23ème animé Film Pokémon, et il est remarquable de ramener les illustrations de style 2D traditionnelles plutôt que de s’en tenir à l’animation CGI dans le dernier versement, Mewtwo contre-attaque : Évolution. De nombreux fans de longue date de la franchise préfèrent toujours le style artistique classique.

Dada Zarude sera également mis à disposition pour collectionner sur les jeux vidéo Épée Pokémon et Bouclier Pokémon. Le personnage, qui utilise les arbres et les branches à son avantage et attaque ses ennemis avec ses griffes acérées, porte la cape rose qu’il porte dans le film. L’obtenir nécessite de s’inscrire à la newsletter du Pokémon Trainer Club avant le 25 septembre 2021, puis de rechercher un e-mail et un mot de passe spéciaux pour ajouter Zarude au jeu. Un autre nouveau Pokémon, Celebi, peut être obtenu de la même manière.

Pokémon le film : Les secrets de la jungle sera disponible en streaming sur Netflix le 8 octobre 2021. Il était auparavant sorti le 25 décembre 2020 au Japon, suite à un retard par rapport à sa sortie originale à l’été 2020.

