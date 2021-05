Pokémon Sword Shield: Procédure pas à pas – Tous les puzzles résolus – Aide

Pour que vous avec Épée et bouclier Pokémon ne perdez pas le fil, nous vous avons dans notre solution complète les guides, conseils, astuces et articles les plus importants sont répertoriés.

Vous pouvez également trouver notre test pour « Pokémon Sword and Shield » ici, si vous ne savez pas encore si vous souhaitez acheter le jeu:

Pokémon Sword and Shield: Notre solution

Pour que vous puissiez commencer le mieux possible, nous avons clairement résumé les trucs et astuces les plus importants ainsi que les aides à faire avec «Pokémon Sword and Shield».

Nous vous mettons dans le nôtre solution complète par exemple le trois Pokémon de départ et leurs développements, révèlent comment vous obtenez Charmander et ce que vous devez savoir sur le premier tournoi en ligne.

Nous vous accompagnons dans notre solution complète complète tout au long de la campagne jusqu’à la fin, révélant où vous pouvez trouver des objets cachés, où des Pokémon rares peuvent être attrapés et comment les raids Dyna fonctionnent. Et en plus de cela, il y a encore plus d’aide qui entre dans les détails!

Battez tous les chefs d’arène avec l’épée et le bouclier

Nous avons également un aperçu de tous les adversaires de boss pour vous, les plus connus Leaders d’arène avec leurs médailles! Si vous voulez devenir le champion de Pokémon Sword and Shield, vous devez tous les vaincre avant de vous rendre au grand tournoi. Vous pouvez lire la solution pour les combats individuels ici:

Aide: Réponses à l’épée et au bouclier Pokémon

À partir de là, il existe de nombreuses autres aides. Si vous avez une question, vous trouverez sûrement la bonne solution ici. Et sinon, écrivez-nous simplement dans les commentaires pour que nous puissions l’ajouter! Vous pouvez également trouver la solution complète ci-dessous.