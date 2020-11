Pokémon Sword and Shield: Suivez ces étapes pour obtenir Zarude

Zarude, le nouveau Pokémon Singulier, est à jour. Et c’est que le première bande-annonce en espagnol du long métrage dans lequel il joue, appelé Le film Pokémon: les secrets de la jungle. De plus, il a été annoncé que son casting pour Épée et bouclier Pokémon en Espagne, ce sera fait depuis le site Web de GAME.

Eh bien, ce casting est maintenant disponible. La seule exigence pour recevoir Zarude dans Épée et bouclier Pokémon doit être enregistré sur le site Web de JEU. Sinon, nous pouvons nous inscrire gratuitement.

Étapes pour recevoir le code Zarude pour Pokémon Sword and Shield

Ensuite, nous vous expliquons étape par étape ce que vous devez faire pour recevoir le mot de passe qui nous permettra d’ajouter à Zarude à notre équipe.

Nous entrons dans la section du site Web de JEU dédié à Zarude (vous pouvez le faire à partir de ce lien ).

(vous pouvez le faire à partir de ). Nous entrons notre email dans la boîte qui le demande.

dans la boîte qui le demande. Après cela, nous recevrons un email de confirmation .

. Nous ouvrons cet e-mail et nous cliquons dans la case qui l’indique.

dans la case qui l’indique. Avec cela, nous aurons terminé le processus, et nous recevrons le code pour obtenir Zarude dans un autre e-mail, qui arrivera dans moins de 24 heures.

Comment entrer le code dans Pokémon Sword and Shield

Une fois que nous avons le mot de passe, entrez-le simplement dans l’option Cadeau mystérieux à l’intérieur du jeu. Si vous ne savez pas comment le faire, nous vous l’expliquerons étape par étape.

Nous ouvrons le menu du jeu et sélectionnons « Cadeau mystérieux ».

». Nous avons choisi l’option « recevoir un cadeau mystère ».

». Nous sommes entrés « recevoir par code ou mot de passe ».

». Nous entrons le code qui nous est parvenu dans le mail.

Après avoir terminé le processus, nous aurons Zarude dans les cases (s’il n’y a pas d’écart dans l’équipe).

dans les cases (s’il n’y a pas d’écart dans l’équipe). Enfin, n’oubliez pas sauver le jeu pour ne pas perdre ce Pokémon Singulier.

Et jusqu’à présent, l’explication étape par étape pour arriver à Zarude dans Épée et bouclier Pokémon. Enfin, nous vous invitons à jeter un œil à la liste des Pokémon exclusifs de chaque version dans Les neiges de la couronne. De plus, vous pourriez être intéressé par notre guide sur les transferts de Pokémon GO vers Pokémon HOME. Vous pouvez y voir l’énergie dépensée par chaque transfert.

