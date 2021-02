Pokémon Sword and Shield: Les jeux Pokémon les plus réussis depuis des décennies!

Bien que Épée et bouclier Pokémon Les deux éditions pour. Ne vont pas vraiment bien avec tous les fans de Pokémon Nintendo Switch Enregistrez d’énormes succès pour eux-mêmes.

Pokémon Sword and Shield fait partie des jeux les plus vendus sur Nintendo Switch

« Sword and Shield » (pris ensemble) est l’un des six titres Nintendo Switch qui ont été publiés jusqu’à présent Vendez plus de 20 millions d’exemplaires pourrait.

Voici les jeux Nintendo Switch les plus réussis à ce jour (au 31 décembre 2020):

Mario Kart 8 Deluxe: 33,41 millions (exemplaires vendus)

33,41 millions (exemplaires vendus) Animal Crossing: Nouveaux horizons: 31,18 millions

31,18 millions Super Smash Bros.Ultimate: 22,85 millions

22,85 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 21,45 millions

21,45 millions Épée / bouclier Pokémon: 20,35 millions

20,35 millions Super Mario Odyssey: 20,23 millions

Sword and Shield sont les jeux Pokémon les plus réussis depuis les éditions Game Boy!

Podium parmi les jeux Pokémon: De plus, « Sword and Shield » de tous les jeux Pokémon n’est que maintenant la troisième paire d’éditions qui s’est vendue plus de 20 millions de fois et se classe troisième parmi les jeux Pokémon les plus réussis de tous les temps. Seules les pièces de la Game Boy – c’est-à-dire «Rouge / Bleu / Vert» et «Or / Argent» – ont pu mieux se vendre et, comme on le sait, elles sont apparues pour la première fois il y a plus de 20 ans.

Voici les jeux Pokémon les plus réussis (au 31 décembre 2020):

Pokémon Rouge / Bleu / Vert: 31,8 millions (exemplaires vendus)

31,8 millions (exemplaires vendus) Pokémon Or / Argent: 23,1 millions

23,1 millions Épée / bouclier Pokémon: 20,35 millions

20,35 millions Pokémon Diamant / Perle: 17,67 millions

17,67 millions Pokémon X / Y: 16,49 millions

16,49 millions Pokémon Rubis / Saphir: 16,22 millions

16,22 millions Pokémon soleil / lune: 16,2 millions

Depuis Pokémon Gold et Silver, aucune édition ne s’est vendue ainsi que Pokémon Sword and Shield. © La société Pokémon / Nintendo

Il y a plus: Alors que les éditions originales ne sont plus autorisées à être obtenues, « Sword and Shield » pourrait définitivement laisser « Gold and Silver » à l’avenir. 1,3 million de ventes ont été réalisées au cours des trois derniers mois de l’année dernière seulement (via Serebii).

De plus, la deuxième partie du grand package DLC n’est sortie que l’automne dernier, ce qui a apporté de nombreux nouveaux contenus aux éditions. Ici vous pouvez lire notre revue des terres enneigées de la couronne.

Nintendo Switch franchit une nouvelle étape des ventes et dépasse la Nintendo DS

Nintendo Switch toujours très populaire: La console hybride actuelle de Nintendo a été en mesure de se vendre environ 80 millions de fois et n’a dépassé que récemment la rivale Nintendo DS. D’informations officielles qui proviennent toujours de Nintendo.

Surtout dans la pandémie actuelle, la demande pour la Nintendo Switch ne semble pas s’arrêter. Au contraire: la plupart des gens restent plus souvent à la maison en lock-out et trouvent un passe-temps approprié avec la console Nintendo. Les fans de Pokémon peuvent également attendre avec impatience le spin-off Nouveau Pokémon Snap , qui sortira exclusivement pour Switch le 30 avril.