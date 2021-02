Pokémon Sword and Shield: joueur arrêté pour échange brillant

La police japonaise en a un Épée et bouclier Pokémon-Gamer arrêté pour lui échangé Pokémon brillant aurait. Avec ses accords sur le marché noir, l’accusé s’est converti Vous avez gagné plus de 10 000 €.

Pokémon Sword and Shield: la police utilise des Pokémon brillants

Les autorités japonaises ont arrêté le jeune homme de 23 ans pour avoir échangé ces Pokémon brillants. Selon le journal japonais Asahi Shimbun Les parties sauvegardées « Sword and Shield » ont été modifiées et piratées pour être vendues par la suite.

Les Pokémon brillants sont très rares et ont une couleur différente de leurs homologues normaux. C’est pourquoi ils sont très appréciés des joueurs. © Nintendo / The Pokémon Company

Entre autres, le joueur en avait un programmé par piratage Memmeon, la Démarreur d’eau de « Pokémon Sword and Shield », vendu pour l’équivalent de 41 €. L’accusé admet les actes.

Attention, hackers: La société Pokémon sévit contre les pirates depuis des années. Vous serez exclu des services en ligne des différentes éditions ou du programme de stockage Pokémon Home. Ou la police frappe à la porte de votre appartement pour qu’il y ait même un gros commerce.

Il existe des moyens (légaux) d’obtenir facilement des Pokémon brillants dans Sword and Shield

Trouver un Pokémon Brillant est difficile et demande beaucoup de chance. Dans Sword and Shield, cependant, vous pouvez obtenir plus facilement des Pokémon de différentes couleurs, sans que la police soit à votre porte.

Dans ce très détaillé Guider nous vous montrons comment vous plus facile sur les monstres de poche irisés vient. Nous vous présentons des procédures comme Chaînage, la Méthode Masuda et le Schillerpin devant. Et ce guide concerne Idem et pourquoi il est important de reproduire brillamment.