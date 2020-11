Pokémon Sword and Shield: Guide pour attraper Keldeo dans les neiges de la couronne

Depuis quelques semaines on peut déjà profiter Les neiges de la couronne, la deuxième partie du Pass Expansion de Épée et bouclier Pokémon. L’un des principaux attraits de ce nouveau contenu est la possibilité de attraper de nombreux Pokémon légendaires, et certains singuliers.

Aujourd’hui, nous allons vous parler précisément de l’un de ces Pokémon Singuliers. Et nous vous en apportons un guide sur la façon d’attraper Keldeo à Las Nieves de la Corona. Ce Pokémon est de type Eau et Combat, et fait partie du Épéistes mystiques.

Keldeo (forme commune)

Keldeo (forme commune) Keldeo (forme Verve)

Exigences précédentes

Pour pouvoir trouver Keldeo dans Les neiges de la couronne de Épée et bouclier Pokémon Il est nécessaire de remplir quelques conditions, qui sont les suivantes.

Capture Cobalion , Terrakion Oui Virizion .

, Oui . Amenez les 3 membres de l’équipe.

Comment Keldeo fait partie de la Épéistes mystiques, nous devrons attraper ses compagnons pour trouver ce Pokémon. Il est important de noter que nous devrons les capturer à Las Nieves de la Corona, car le transfert de ces trois Pokémon ne fonctionnera pas depuis ACCUEIL Pokémon ou échangez-les avec un ami.

Étapes pour trouver Keldeo dans Pokémon Sword and Shield

Une fois que nous avons capturé et dans l’équipe pour Cobalion, Terrakion Oui Virizion, nous devrons suivre les étapes suivantes pour rencontrer Keldeo dans Épée et bouclier Pokémon.

La première étape est de prendre un taxi pour nous emmener au Maxi Tree Hill (Il est situé dans la partie la plus méridionale de Las Nieves de la Corona).

(Il est situé dans la partie la plus méridionale de Las Nieves de la Corona). Une fois là-bas, la prochaine étape consiste à obtenir un petite île trouvé dans la surface de l’eau entourant le Maxi arbre (appel Lac Bolaguna).

Sur le côté gauche de l’image, vous pouvez voir l’île vers laquelle nous devons aller

Si nous explorons l’île, nous verrons que au pied d’un de ses arbres il y a une sorte de casserole .

il y a une sorte de . La dernière étape consiste à ouvrir le Camp Poké et cuisinez pour nos Pokémon.

et cuisinez pour nos Pokémon. Lorsque nous quitterons ce menu et reviendrons au jeu, nous verrons que Keldeo est apparu sur l’île. Bonne chance avec vos prises, entraîneurs!

Un détail intéressant est que ce Pokémon connaît son mouvement caractéristique, Sabre mystique. Pour lui, Keldeo apparaît avec son Forme Brío. Si vous voulez qu’il ait son apparence habituelle, il vous suffit de lui faire oublier l’attaque susmentionnée.

Et jusqu’à ici le guide pour trouver Keldeo dans Les neiges de la couronne de Épée et bouclier Pokémon, les entraîneurs. Enfin, nous vous invitons à consulter le liste des créatures exclusives de chaque version de ce nouveau territoire. De plus, vous voudrez peut-être lire notre Théories sur ce que pourrait être le prochain jeu Pokemon pour la saga principale.

