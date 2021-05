Dans la solution complète sur 45secondes.fr Pour « Pokémon Sword and Shield », nous vous accompagnerons tout au long de la campagne, vous indiquerons où trouver des objets cachés, où attraper des Pokémon rares, comment fonctionnent les raids Dyna et bien plus encore.

Dans Épée et bouclier Pokémon de nombreuses options s’offrent à vous. De la chasse classique et la capture de toutes sortes de types de Pokémon, aux nouveaux Raids Dyna et Shiny Hunting, aux objets cachés, au Currydex et aux batailles contre les chefs d’arène. Dans notre procédure pas à pas, nous vous expliquerons comment maîtriser l’histoire, comment résoudre les tâches secondaires, où trouver des choses intéressantes et comment vaincre les autres formateurs.

Pokémon Sword and Shield: Choisissez le Pokémon de départ, la Route 1 et le Pokédex à Brassbury – Solution 1

Furlongham

Bienvenue à Furlongham, votre village natal, au sud de Route 1 mensonges. Votre aventure commence ici, en tant que futur champion. Au début de votre voyage, vous n’avez pas à faire beaucoup plus que ce que vous savez probablement des autres aventures Pokémon. Trouvez votre chambre, derrière la cuisine, où vous pourrez rencontrer votre maman. Prenez le chapeau et le sac de voyage en cuir avant de quitter enfin la maison.

Tous les articles (à l’exception des bonnets tricotés et des sacs de voyage en cuir) que vous pouvez trouver dans votre village d’origine sont en votre possession dès le début, vous n’avez donc pas à les chercher au préalable. Ceci comprend:

3x potion

Introduction à l’aventure

canne à pêche

Chemise confortable

Chemise rayée (rouge)

Chemise rayée (bleu)

Pantalon skinny (noir)

Chaussettes longues (blanches)

Lunettes à monture épaisse (rouge)

Lunettes à monture épaisse (bleu)

Gants unis (rouges)

Gants unis (bleus)

Allez à Hop et parlez à votre ami avant de le suivre dans la maison de sa mère. La maison de Hop est la première maison sur la droite, en dessous du chemin qui mène à l’écart de votre maison. Vous pouvez facilement le reconnaître à la place Pokémon à côté du hangar. Après une courte conversation, elle sort à nouveau et elle suit à nouveau Hop. Continuez simplement à marcher le long du chemin qui mène à gauche de la maison de Hop dans le village.

Pokémon de départ

Une fois à Brassbury, vous attendez les événements et l’arrivée de Delion. Après une courte conversation et la présentation des trois Pokémon de départ, Chimpep, Hopplo et Memmeon, vous devez choisir l’un des trois monstres miniatures mignons. Dans notre guide séparé vous découvrirez les forces et les faiblesses des trois partants, les développements auxquels vous pouvez vous attendre et les attaques que les petites bêtes peuvent apprendre.

Chimpep

Ce petit singe est un Pokémon de type Plante avec les capacités de fortune Fertilisant et Grass-Maker. Il a une somme de base de 310, avec des valeurs fortes en Initiative (65) et Attaque (65). De par sa nature, Chimpep est faible contre les types Fire, Ice, Poison, Flight et Beetle, qui font tous le double de dégâts. Cependant, le petit bonhomme a un avantage si vous vous battez contre les types de plantes, eau, électricité et sol, qui ne lui causent que la moitié des dégâts. Ses développements sont Chimstix et Gortrom.

« Le rythme qu’il crée avec son maillet spécial diffuse des ondes sonores qui peuvent donner une nouvelle vitalité aux plantes.«

Oops

Le petit lapin le plus rapide du monde est de type feu et possède les capacités Grand Feu et Libéro (capacité cachée). Comme toujours, le feu ne subit que la moitié des dégâts infligés par les adversaires du type plante, feu, glace, scarabée, acier et fée, mais subit le double des dégâts causés par l’eau, le sol et la roche. Hopplo a les deux étapes de développement Kickerlo et Liberlo, qui sont également du type feu. Le lapin apprend sa dernière attaque au niveau 36. Il s’agit de l’attaque à haut risque de type normal.

« S’il augmente sa température corporelle en courant, l’énergie du feu traverse son corps. Ensuite, il peut libérer sa véritable puissance.«

Memmeon

Ce petit caméléon est du type eau et possède les compétences torrent et super archer (capacité cachée). Ses statistiques les plus fortes sont Initiative (70) et Attaque spéciale (70). Il ne prend que la moitié des dégâts causés par le feu, l’eau, la glace et l’acier, mais deux fois plus par les plantes et l’électricité. Memmeon peut se développer en Phlegleon, qui à son tour peut devenir Intelleon.

« Si sa peau devient humide, sa couleur change. Cela sert de camouflage, car vous ne pouvez plus le voir.«

Lutte contre le houblon

Dès que vous avez sélectionné votre Pokémon de départ et suivi les événements par la suite, le premier combat d’entraînement avec Hop a lieu. Peu importe le monstre miniature que vous avez choisi, le combat ne devrait pas être particulièrement exigeant. Attaquez le Wollo de votre copain jusqu’à ce qu’il soit KO et votre starter devrait monter de niveau et apprendre une attaque qui correspond à son type. Puisque Hop choisira toujours le Pokémon qui vous est inférieur, il vous suffit d’utiliser cette attaque pour gagner.

« Wow tu es incroyable. Maintenant, je sais pourquoi mon frère vous a donné un Pokémon aussi bien que moi …«

La forêt endormie

Après avoir vaincu Hop au combat, il est temps d’entrer dans la forêt du sommeil pour sauver le Pokémon échappé. Cherchez la clôture de votre maison et suivez Hop dans la forêt en la suivant devant votre maison sur la gauche. Lors de votre première visite à Slumber Forest, vous ne pourrez attraper aucun Pokémon et vous n’aurez pas à faire beaucoup plus que suivre l’intrigue.

Lors de votre première visite dans cette zone, vous pouvez trouver les Pokémon listés ci-dessous. Le légendaire Pokémon Zacian, ou selon l’édition, Zamazenta, apparaît automatiquement au cours de l’histoire, mais ne peut bien sûr pas être capturé pour le moment. En général, vous n’obtiendrez vos premières Poké Balls qu’après avoir quitté la forêt, dès que vous aurez à nouveau parlé à votre maman.

Raffel (Type: Normal. Niveau 2 – 3. Fréquence 100%.)

Meikro (Type: Vol. Niveau 2 – 3. Fréquence 100%)

Étant donné que les points d’expérience que vous pouvez collecter dans les hautes herbes sont limités, il est conseillé de terminer cette introduction rapidement. Si vous souhaitez toujours collecter des points d’expérience, vous pouvez faire soigner votre Pokémon à Hop. Puis combattez les Pokémon légendaires de votre édition; Bien sûr, vous ne pouvez rien faire du tout et à la place, après trois attaques infructueuses, suivez les événements qui suivent.